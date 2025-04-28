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Іпотека в Україні подорожчала: під який відсоток видають кредит

Київ • УНН

 • 2476 перегляди

У лютому банки видали 516 іпотек на 926 млн грн, але обсяги кредитування впали на третину у річному вимірі через зміни в програмі "єОселя". Найбільше кредитів видано в Київській області.

Іпотека в Україні подорожчала: під який відсоток видають кредит

Іпотеку в січні видавали за ставкою 8,4% річних, що більше, ніж 8,3% місяцем раніше. Обсяги кредитування знизилися в річному вимірі на третину, передусім за рахунок кредитів на придбання житла на вторинному ринку. Про це свідчать дані щомісячного опитування НБУ банків про іпотечне кредитування, пише УНН.

Банки України в лютому видали 516 іпотечних кредитів на загальну суму 926 млн грн, що на 7% перевищує обсяги січня

- повідомили у НБУ.

Деталі

Як і раніше, як вказано, переважну більшість кредитів на купівлю нерухомості було надано в межах державної програми доступного кредитування житла "єОселя".

"Зміна дизайну програми наприкінці минулого року (зокрема обмеження типу житла, купівля якого може фінансуватися за програмою) надалі відображається на показниках іпотечного кредитування: обсяги кредитування скоротилися в річному вимірі на третину, передусім за рахунок кредитів на придбання житла на вторинному ринку", - зазначили у Нацбанку.

Натомість, як повідомляється, зросла частка іпотеки на готове житло від забудовника - до 38%, а також на житло, що будується - до 13,6%.

"Середньозважена ефективна ставка в лютому дещо зросла - до 8,4% річних із 8,3% у січні", - ідеться у повідомленні НБУ.

Лідери по регіонах

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у лютому видано:

  • у Київській області (204 договори на загальну суму 363,5 млн грн, або 39% від загального обсягу);
    • у місті Києві (95 договорів на 206,6 млн грн);
      • у Львівській області (27 договорів на 54,3 млн грн);
        • в Одеській області (27 договорів на 38,6 млн грн);
          • у Дніпропетровській області (20 договорів на 32,7 млн грн).

            Доповнення

            Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 12 банків.

            Національний банк вважає розвиток іпотеки одним із пріоритетів на 2025 рік та працює над відповідною стратегією.

            Банки фіксують пожвавлення попиту на іпотеку - попит найвищий від початку вторгнення21.04.25, 18:19 • 9014 переглядiв

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            СуспільствоЕкономікаФінанси
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