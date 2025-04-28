Ипотека в Украине подорожала: под какой процент выдают кредит
Киев • УНН
В феврале банки выдали 516 ипотек на 926 млн грн, но объемы кредитования упали на треть в годовом исчислении из-за изменений в программе "єОселя". Больше всего кредитов выдано в Киевской области.
Ипотеку в январе выдавали по ставке 8,4% годовых, что больше, чем 8,3% месяцем ранее. Объемы кредитования снизились в годовом исчислении на треть, прежде всего за счет кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса НБУ банков об ипотечном кредитовании, пишет УНН.
Банки Украины в феврале выдали 516 ипотечных кредитов на общую сумму 926 млн грн, что на 7% превышает объемы января
Детали
Как и раньше, как указано, подавляющее большинство кредитов на покупку недвижимости было предоставлено в рамках государственной программы доступного кредитования жилья "єОселя".
"Изменение дизайна программы в конце прошлого года (в частности, ограничение типа жилья, покупка которого может финансироваться по программе) в дальнейшем отражается на показателях ипотечного кредитования: объемы кредитования сократились в годовом исчислении на треть, прежде всего за счет кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке", - отметили в Нацбанке.
В то же время, как сообщается, выросла доля ипотеки на готовое жилье от застройщика - до 38%, а также на строящееся жилье - до 13,6%.
"Средневзвешенная эффективная ставка в феврале несколько выросла - до 8,4% годовых с 8,3% в январе", - говорится в сообщении НБУ.
Лидеры по регионам
В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в феврале выдано:
- в Киевской области (204 договора на общую сумму 363,5 млн грн, или 39% от общего объема);
- в городе Киеве (95 договоров на 206,6 млн грн);
- во Львовской области (27 договоров на 54,3 млн грн);
- в Одесской области (27 договоров на 38,6 млн грн);
- в Днепропетровской области (20 договоров на 32,7 млн грн).
Дополнения
Во время опроса ответы предоставили 39 банков с долей более 95% от общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов сообщили 12 банков.
Национальный банк считает развитие ипотеки одним из приоритетов на 2025 год и работает над соответствующей стратегией.
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