Банки фиксируют оживление спроса на ипотеку - спрос самый высокий с начала вторжения

Украинские банки отмечают постепенное восстановление спроса на ипотечные кредиты.

Об этом сообщает Нацбанк со ссылкой на результаты собственного опроса, пишет УНН.

Детали

Отдельные крупные финучреждения отметили увеличение спроса на ипотеку, благодаря чему баланс ответов был самым высоким с начала полномасштабного вторжения. Значительная часть респондентов ожидает роста спроса населения на ипотеку и потребительские кредиты и в дальнейшем - сообщает Нацбанк.

Согласно информации, кредитные стандарты для ипотеки и потребительских займов смягчаются уже четыре квартала подряд, также респонденты планируют их смягчить и в следующем квартале. Уровень одобрения заявок повысился по всем видам кредитов домохозяйствам.

Справочно

Отмечено, что в опросе приняло участие 26 финансовых учреждений, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%.

Напомним

Ранее НБУ сообщал, что в первом квартале 2025 года банки зафиксировали рост спроса на кредиты как со стороны бизнеса, так и со стороны домохозяйств.

Также, по данным опроса, банки несколько смягчили стандарты кредитования для краткосрочных и гривневых займов бизнеса и ожидают их смягчения в дальнейшем.