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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
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Банки фіксують пожвавлення попиту на іпотеку - попит найвищий від початку вторгнення

Київ • УНН

 • 4470 перегляди

Українські банки фіксують відновлення попиту на іпотеку, який став найвищим з початку вторгнення, згідно з опитуванням НБУ. Стандарти кредитування для іпотеки та споживчих позик пом'якшуються чотири квартали поспіль, рівень схвалення зростає.

Банки фіксують пожвавлення попиту на іпотеку - попит найвищий від початку вторгнення

Українські банки відзначають поступове відновлення попиту на іпотечні кредити.

Про це повідомляє Нацбанк з посиланням на результати власного опитування, пише УНН.

Деталі 

Окремі великі фінустанови зазначили про збільшення попиту на іпотеку, завдяки чому баланс відповідей був найвищим від початку повномасштабного вторгнення. Значна частка респондентів очікує на зростання попиту населення на іпотеку та споживчі кредити й надалі

- повідомляє Нацбанк.

Згідно з інформацією, кредитні стандарти для іпотеки та споживчих позик пом’якшуються вже чотири квартали поспіль, також респонденти планують їх пом’якшити і в наступному кварталі. Рівень схвалення заявок підвищився за всіма видами кредитів домогосподарствам.

Довідково

Зазначено, що в опитуванні взяло участь 26 фінансових установ, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. 

Нагадаємо

Раніше НБУ повідомляв, що у першому кварталі 2025 року банки зафіксували зростання попиту на кредити як з боку бізнесу, так і з боку домогосподарств.

Також, за даними опитування, банки дещо пом’якшили стандарти кредитування для короткострокових і гривневих позик бізнесу та очікують їх пом’якшення надалі.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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