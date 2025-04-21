Кредитний ринок пожвавлюється: банки прогнозують подальше зростання попиту

У першому кварталі 2025 року банки зафіксували зростання попиту на кредити як з боку бізнесу, так і з боку домогосподарств. Фінансові установи також прогнозують подальше зростання обсягів кредитування. Про це повідомляє Нацбанк з посиланням на щоквартальне Опитування про умови банківського кредитування, пише УНН.

Банки фіксують зростання попиту бізнесу та населення на кредити, як і раніше, очікують збільшення попиту надалі та прогнозують зростання обсягу кредитного портфеля корпорацій і домогосподарств в наступні 12 місяців

Як повідомляється, за результатами опитування, у першому кварталі попит на корпоративні позики дещо підвищився, переважно на гривневі. У другому кварталі респонденти прогнозують зростання попиту на всі види кредитів бізнесу.

Також зріс інтерес населення до кредитування. Деякі великі банки повідомили про пожвавлення попиту на іпотеку, завдяки чому баланс відповідей досяг найвищого рівня з початку повномасштабного вторгнення. Значна частина респондентів очікує подальше зростання попиту на іпотечні та споживчі кредити.

Боргове навантаження бізнесу залишалося середнім, вважають респонденти, а закредитованість домогосподарств є низькою.

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Також, за даними опитування, банки дещо пом’якшили стандарти кредитування для короткострокових і гривневих позик бізнесу та очікують їх пом’якшення надалі. Рівень схвалення заявок для кредитів бізнесу в цілому не змінився.

Кредитні стандарти для іпотеки та споживчих позик пом’якшуються вже чотири квартали поспіль, також респонденти планують їх пом’якшити і в наступному кварталі. Рівень схвалення заявок підвищився за всіма видами кредитів домогосподарствам