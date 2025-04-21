Кредитний ринок пожвавлюється: банки прогнозують подальше зростання попиту

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою
Ексклюзив
14:32 • 3824 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

13:43 • 5456 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
13:37 • 6796 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Ексклюзив
13:18 • 12683 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Ексклюзив
13:11 • 12676 перегляди

У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Ексклюзив
12:22 • 14140 перегляди

У Держцентрі зайнятості розповіли, які професії наразі найбільше затребувані

10:05 • 46534 перегляди

Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів

Ексклюзив
09:18 • 35910 перегляди

Солодощі в дитячому раціоні: педіатр пояснила, коли можна і скільки

21 квітня, 08:55 • 51073 перегляди

Яким був Папа Франциск та що говорив про Україну

Ексклюзив
21 квітня, 06:59 • 30234 перегляди

П'яний чоловік влаштував стрілянину з автомата на Дніпропетровщині: його затримано

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+25°
2.4м/с
23%
748 мм
Популярнi новини

Король Чарльз і королева Камілла відвідали Великодню службу у Віндзорі разом з членами королівської родини

21 квітня, 07:34 • 35465 перегляди

Помер Папа Франциск

21 квітня, 07:57 • 31490 перегляди

Крістен Стюарт побралася з нареченою Ділан Маєр: церемонія відбулася в Лос-Анджелесі

21 квітня, 08:54 • 29115 перегляди

Фанати знову занепокоєні станом Джастіна Бібера після дивної поведінки на вечірці Coachella

09:54 • 23633 перегляди

Китай запровадив санкції проти членів Конгресу США - Reuters

10:09 • 36338 перегляди
Публікації

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою
Ексклюзив

14:32 • 3824 перегляди

Apple в тіні: як сірий ринок техніки б’є по бюджету України, ЄС і США

14:13 • 3890 перегляди

Що зробити на городі у травні: справи, які не можна упустити

12:52 • 12334 перегляди

Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів

10:05 • 46534 перегляди

Яким був Папа Франциск та що говорив про Україну

21 квітня, 08:55 • 51073 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Віталій Кличко

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Гейлі Бібер поділилася зворушливими фото з сином Джеком на Великдень

13:36 • 4568 перегляди

Викрали прикраси на €10 млн: "дідусі"-грабіжники Кім Кардаш'ян постануть перед судом

12:58 • 8594 перегляди

Джон Сіна перевершив усіх на Рестлманії: 17-й титул чемпіона

12:03 • 7432 перегляди

Фанати знову занепокоєні станом Джастіна Бібера після дивної поведінки на вечірці Coachella

09:54 • 23724 перегляди

Крістен Стюарт побралася з нареченою Ділан Маєр: церемонія відбулася в Лос-Анджелесі

21 квітня, 08:54 • 29206 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Financial Times

The Guardian

BFM TV

Facebook

Кредитний ринок пожвавлюється: банки прогнозують подальше зростання попиту

Київ • УНН

 • 134 перегляди

У першому кварталі 2025 року банки відзначили зростання попиту на кредити бізнесу й населення, зокрема іпотеку. Вони прогнозують подальше збільшення обсягів кредитування та пом'якшення стандартів.

Кредитний ринок пожвавлюється: банки прогнозують подальше зростання попиту

У першому кварталі 2025 року банки зафіксували зростання попиту на кредити як з боку бізнесу, так і з боку домогосподарств. Фінансові установи також прогнозують подальше зростання обсягів кредитування. Про це повідомляє Нацбанк з посиланням на щоквартальне Опитування про умови банківського кредитування, пише УНН.

Банки фіксують зростання попиту бізнесу та населення на кредити, як і раніше, очікують збільшення попиту надалі та прогнозують зростання обсягу кредитного портфеля корпорацій і домогосподарств в наступні 12 місяців

- зазначає Нацбанк.

Як повідомляється, за результатами опитування, у першому кварталі попит на корпоративні позики дещо підвищився, переважно на гривневі. У другому кварталі респонденти прогнозують зростання попиту на всі види кредитів бізнесу.

Також зріс інтерес населення до кредитування. Деякі великі банки повідомили про пожвавлення попиту на іпотеку, завдяки чому баланс відповідей досяг найвищого рівня з початку повномасштабного вторгнення. Значна частина респондентів очікує подальше зростання попиту на іпотечні та споживчі кредити.

Боргове навантаження бізнесу залишалося середнім, вважають респонденти, а закредитованість домогосподарств є низькою.

Бізнес демонструє зростаючу впевненість у майбутньому: підприємства очікують збільшення інвестицій та виробництва - НБУ17.04.25, 19:37 • 7904 перегляди

Також, за даними опитування, банки дещо пом’якшили стандарти кредитування для короткострокових і гривневих позик бізнесу та очікують їх пом’якшення надалі. Рівень схвалення заявок для кредитів бізнесу в цілому не змінився.

Кредитні стандарти для іпотеки та споживчих позик пом’якшуються вже чотири квартали поспіль, також респонденти планують їх пом’якшити і в наступному кварталі. Рівень схвалення заявок підвищився за всіма видами кредитів домогосподарствам 

- повідомляє Нацбанк.

Облікову ставку НБУ залишили незмінною: що це означає для цін і кредитів17.04.25, 15:16 • 66819 переглядiв

Водночас банки зафіксували зростання валютного і кредитного ризиків, а також деяке підвищення процентного та операційного ризиків. У другому кварталі фінансові установи очікують зростання майже всіх видів ризиків, крім операційного.

Довідково

Зазначено, що в опитуванні взяло участь 26 фінансових установ, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаФінанси
Національний банк України
Україна
Brent
$65.80
Bitcoin
$87,046.40
S&P 500
$5,190.75
Tesla
$225.74
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,433.10
Ethereum
$1,609.77