Облікову ставку НБУ залишили незмінною: що це означає для цін і кредитів

Національний банк України залишив облікову ставку на рівні 15,5%, що свідчить про те, що суттєві зміни у кредитних ставках та інфляції найближчим часом не очікуються. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

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На сьогодні Національний банк України залишив облікову ставку на рівні 15,5% і це означає, що, в принципі, якихось суттєвих змін і по кредитних ставках, і по показнику інфляції найближчим часом не буде - пояснив Новак.

За його словами, основні чинники, які вплинули на інфляційні процеси в країні, сформувалися ще влітку минулого року. Серед них — подвоєння тарифів на електроенергію, підвищення акцизів на пальне та підвищення податку.

"Ці три головні чинники вплинули на підвищення темпів інфляції і на сьогоднішній день інших суттєвих чинників, які би впливали на інфляцію немає. Курс гривні зараз, як ми бачимо, у нас відносно стабільний, тому курс також мінімально впливає на інфляцію, а можна сказати, практично не впливає",-пояснив економіст.

"Тому якщо не будуть змінюватись оці три головні чинники, а саме тарифи на електроенергію, як і на газ, акцизи на пальне і податки, якщо тут по цих напрямках змін не буде, то і темпи інфляції будуть на теперішньому рівні",-додав Новак.

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Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15,5%. У НБУ очікують, що це "сприятиме підтриманню стійкості валютного ринку, збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до цілі 5% на горизонті політики".