Учетную ставку НБУ оставили неизменной: что это означает для цен и кредитов

Национальный банк Украины оставил учетную ставку на уровне 15,5%, что свидетельствует о том, что существенные изменения в кредитных ставках и инфляции в ближайшее время не ожидаются. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Детали

На сегодня Национальный банк Украины оставил учетную ставку на уровне 15,5% и это означает, что, в принципе, каких-либо существенных изменений и по кредитным ставкам, и по показателю инфляции в ближайшее время не будет - пояснил Новак.

По его словам, основные факторы, которые повлияли на инфляционные процессы в стране, сформировались еще летом прошлого года. Среди них — удвоение тарифов на электроэнергию, повышение акцизов на топливо и повышение налога.

"Эти три главных фактора повлияли на повышение темпов инфляции и на сегодняшний день других существенных факторов, которые бы влияли на инфляцию нет. Курс гривны сейчас, как мы видим, у нас относительно стабильный, поэтому курс также минимально влияет на инфляцию, а можно сказать, практически не влияет",-пояснил экономист.

"Поэтому если не будут меняться эти три главных фактора, а именно тарифы на электроэнергию, как и на газ, акцизы на топливо и налоги, если здесь по этим направлениям изменений не будет, то и темпы инфляции будут на теперешнем уровне",-добавил Новак.

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Напомним

Ранее УНН писал, что Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5%. В НБУ ожидают, что это "будет способствовать поддержанию устойчивости валютного рынка, сохранению контроля над инфляционными ожиданиями и постепенному замедлению инфляции до цели 5% на горизонте политики".