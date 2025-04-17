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Курс валют на 17 апреля: гривна девальвирует

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2152 грн/долл., что на 4 копейки меньше. В банках доллар торгуется по курсу 41,40-40,80 грн.

Курс валют на 17 апреля: гривна девальвирует

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2152 грн/долл., что девальвировало гривну на 4 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,21 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,82 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 10,89 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:40:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,40-40,80 грн, евро по 47,10-46,35 грн, злотый по 11,15-10,30 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 40,95-41,08 грн, евро - по 46,70-46,95 грн, злотый по 10,73-10,85 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,30-41,33, грн/долл. и 46,93-46,95 грн/евро.

        В 2024 году среднемесячная зарплата в Украине выросла более чем на 25% - Минэкономики16.04.25, 16:20 • 5392 просмотра

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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