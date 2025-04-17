Курс валют на 17 квітня: гривня девальвує

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2152 грн/дол., що девальвувало гривню на 4 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,21 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,82 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 10,89 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:40:

у банках долар торгується за курсом 41,40-40,80 грн, євро за 47,10-46,35 грн, злотий за 11,15-10,30 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 40,95-41,08 грн, євро - за 46,70-46,95 грн, злотий за 10,73-10,85 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,30-41,33, грн/дол. та 46,93-46,95 грн/євро.

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