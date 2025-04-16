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The Guardian

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У 2024 році середньомісячна зарплата в Україні зросла більш ніж на 25% - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 2932 перегляди

У 2024 році середньомісячна зарплата в Україні збільшилася з 21 473 до 24 153 гривень, що становить зростання понад 25%. Найбільше зростання зафіксовано у сферах інформації, телекомунікацій та будівництва.

У 2024 році середньомісячна зарплата в Україні зросла більш ніж на 25% - Мінекономіки

В Україні не припиняється тенденція до зростання середньомісячної заробітної плати. У 2024 році вона збільшилася з 21 473 до 24 153 ривень. Про пише УНН з посиланням на моніторинг Міністерства економіки.

Тенденція підвищення заробітної плати триває. Так, за даними Держстату у 2024 році середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 21473 грн (на 23,1% більше порівняно з 2023 роком), в ІV кварталі 2024 року – 24153 грн (зростання на 25,6% відповідно)

- говориться у повідомленні.

Деталі

Згідно з інформацією сайту work.ua ця тенденція триває і надалі. Найвищими темпами у 2024 році порівняно з 2023 роком зростали зарплати за такими видами економічної діяльності (ВЕД): "Інформація та телекомунікації" (на 38,2%), "Будівництво" (на 34,0%), "Надання інших видів послуг" (на 32,2%).

Для порівняння – у 2021 році найвищі темпи зростання спостерігались у ВЕД "Тимчасове розміщування й організація харчування" (на 41,8%), "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги" (на 31,3%), "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок" (на 30,0%).

Водночас ТОП-3 лідери по рівню заробітної плати за 2023-2024 роки не змінилися: "Інформація та телекомунікаціїі" "Фінансова та страхова діяльність", "Професійна, наукова та технічна діяльність".

Основні чинники впливу на рівень оплати праці:

  • стимулюючі – зростання економічної активності, значна кількість людей працездатного населення за кордоном (мігрантів) та в лавах Збройних Сил України, що створює значні структурні дисбаланси на ринку праці та дефіцит кадрів;
    • стримуючі – значна затратніть виробництва через суттєві перманентні руйнування фондів, енергетичної інфраструктури. Також впливає дороговартісна логістика.

      Доповнення

      Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у 2025 році збільшення мінімальної зарплати не передбачено.

      Середня зарплата в центральних державних органах України у лютому цього року становила 51,4 тисячі гривень, підвищившись проти 44,4 тисячі минулого року. Вона збільшилася на 15,8%.

      Павло Зінченко

      Павло Зінченко

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