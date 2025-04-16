В 2024 году среднемесячная зарплата в Украине выросла более чем на 25% - Минэкономики

В Украине не прекращается тенденция к росту среднемесячной заработной платы. В 2024 году она увеличилась с 21 473 до 24 153 гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на мониторинг Министерства экономики.

Тенденция повышения заработной платы продолжается. Так, по данным Госстата в 2024 году среднемесячная заработная плата штатных работников составила 21473 грн (на 23,1% больше по сравнению с 2023 годом), в IV квартале 2024 года – 24153 грн (рост на 25,6% соответственно) - говорится в сообщении.

Детали

Согласно информации сайта work.ua, эта тенденция продолжается и дальше. Самыми высокими темпами в 2024 году по сравнению с 2023 годом росли зарплаты по таким видам экономической деятельности (ВЭД): "Информация и телекоммуникации" (на 38,2%), "Строительство" (на 34,0%), "Предоставление других видов услуг" (на 32,2%).

Для сравнения – в 2021 году самые высокие темпы роста наблюдались в ВЭД "Временное размещение и организация питания" (на 41,8%), "Здравоохранение и оказание социальной помощи" (на 31,3%), "Искусство, спорт, развлечения и отдых" (на 30,0%).

В то же время ТОП-3 лидера по уровню заработной платы за 2023-2024 годы не изменились: "Информация и телекоммуникации" "Финансовая и страховая деятельность", "Профессиональная, научная и техническая деятельность".

Основные факторы влияния на уровень оплаты труда:

стимулирующие – рост экономической активности, значительное количество людей трудоспособного населения за рубежом (мигрантов) и в рядах Вооруженных Сил Украины, что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда и дефицит кадров;

сдерживающие – значительная затратность производства из-за существенных перманентных разрушений фондов, энергетической инфраструктуры. Также влияет дорогостоящая логистика.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в 2025 году увеличение минимальной зарплаты не предусмотрено.

Средняя зарплата в центральных государственных органах Украины в феврале этого года составила 51,4 тысячи гривен, повысившись против 44,4 тысячи прошлого года. Она увеличилась на 15,8%.