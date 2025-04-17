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НБУ залишив облікову ставку на рівні 15,5%: очікує від цього підтримки валютного ринку

Київ • УНН

 • 16864 перегляди

Національний банк України вирішив зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це рішення має підтримати стабільність валютного ринку та поступове сповільнення інфляції до 5%.

НБУ залишив облікову ставку на рівні 15,5%: очікує від цього підтримки валютного ринку

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15,5%, повідомили у НБУ у четвер, пише УНН.

Правління Національного банку ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15,5%

- вказали у регуляторі.

Це рішення, як очікують у НБУ, "сприятиме підтриманню стійкості валютного ринку, збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до цілі 5% на горизонті політики".

"Ураховуючи значний рівень невизначеності, що в останні місяці лише посилився, НБУ гнучко реагуватиме на зміни в балансі ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань", - зауважили у Нацбанку.

Прогноз НБУ, як вказано, "передбачає утримання облікової ставки на рівні 15,5% упродовж наступних місяців і повернення до циклу пом’якшення процентної політики після проходження піку цінового сплеску та зниження ризику закріплення інфляції на двознаковому рівні". "У разі посилення цього ризику НБУ утримуватиме облікову ставку на поточному рівні довше, ніж передбачається оновленим макропрогнозом, та буде готовий ужити додаткових заходів", - наголосили у НБУ.

НБУ підвищив облікову ставку до 15,5%: що це означає для економіки України06.03.25, 16:10 • 130833 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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