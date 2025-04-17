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НБУ оставил учетную ставку на уровне 15,5%: ожидает от этого поддержки валютного рынка
11:04 • 4778 просмотра

НБУ оставил учетную ставку на уровне 15,5%: ожидает от этого поддержки валютного рынка

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НБУ оставил учетную ставку на уровне 15,5%: ожидает от этого поддержки валютного рынка

Киев • УНН

 • 4586 просмотра

Национальный банк Украины решил сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. Это решение должно поддержать стабильность валютного рынка и постепенное замедление инфляции до 5%.

НБУ оставил учетную ставку на уровне 15,5%: ожидает от этого поддержки валютного рынка

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5%, сообщили в НБУ в четверг, пишет УНН.

Правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15,5%

- указали в регуляторе.

Это решение, как ожидают в НБУ, "будет способствовать поддержанию устойчивости валютного рынка, сохранению контроля над инфляционными ожиданиями и постепенному замедлению инфляции до цели 5% на горизонте политики".

"Учитывая значительный уровень неопределенности, который в последние месяцы только усилился, НБУ будет гибко реагировать на изменения в балансе рисков для ценовой динамики и инфляционных ожиданий", - отметили в Нацбанке.

Прогноз НБУ, как указано, "предусматривает удержание учетной ставки на уровне 15,5% в течение следующих месяцев и возвращение к циклу смягчения процентной политики после прохождения пика ценового всплеска и снижения риска закрепления инфляции на двузначном уровне". "В случае усиления этого риска НБУ будет удерживать учетную ставку на текущем уровне дольше, чем предусматривается обновленным макропрогнозом, и будет готов принять дополнительные меры", - подчеркнули в НБУ.

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины06.03.25, 16:10 • 130787 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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