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Бізнес демонструє зростаючу впевненість у майбутньому: підприємства очікують збільшення інвестицій та виробництва - НБУ

Київ • УНН

 • 6666 перегляди

Опитування НБУ показало, що бізнес очікує збільшення обсягів виробництва та інвестицій. Також, покращилися прогнози щодо курсу гривні та зайнятості.

Бізнес демонструє зростаючу впевненість у майбутньому: підприємства очікують збільшення інвестицій та виробництва - НБУ

Бізнес покращує прогнози щодо залучення інвестицій та стабілізації курса. За даними НБУ, про це свідчать результати опитування керівників 670 підприємств у І кварталі 2025 року. Від так індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс до 108,2% зі 101,8% в ІV кварталі 2024 року. Про це пише УНН із посиланням на НБУ.

Макроекономічна ситуація в Україні

Бізнес суттєво поліпшив оцінки щодо обсягу виробництва товарів і послуг в Україні на наступні 12 місяців. Представники всіх видів і напрямків економічної діяльності з 13 областей очікують, що відбудеться активізація виробництва та збільшиться кількість працівників.

Найвищі очікування продемонстрували:

  • представники великого підприємства;
    • респонденти переробної діяльності;
      • опитані, які використовують тільки експортні операції.

        Дещо зросли і інфляційні очікування. Більшість опитаних вважають, що річна інфляція становить 11,5% порівняно з 10,3% у попередньому кварталі.

        Водночас другий квартал поспіль послабилися курсові очікування. За висновком респондентів, протягом року середнє значення обмінного курсу становить 44,23 грн за долар (у попередньому кварталі – 44,42 грн за долар).

        Розвиток підприємств

        Уперше за рік бізнес позитивно оцінив перспективи власного фінансово-економічного розвитку. Поліпшення очікували здебільшого представники найбільшого будівництва та переробної промисловості. Водночас респонденти зі сфери торгівлі, транспорту та зв'язку все ще мають песимістичні очікування.

        Зростання загальних обсягів реалізації продукції очікували респонденти всіх видів економічної діяльності, найбільше – переробної промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

        Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, розраховують на збільшення їх обсягів, найбільше - підприємства енерго- та водопостачання, а також добувної промисловості.

        Оцінки щодо зайнятості пом'якшилися. Підприємства добувної промисловості, будівництва, сільського господарства та переробної промисловості очікують збільшення кількості працівників. Натомість респонденти торгівлі, енерго- та водопостачання, транспорту – навпаки.

        Учасники опитування очікували на вищих темпах зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника.

        Оцінка підприємств щодо потреб у позиційних частках підприємств, які планують заборонити банківське кредитування, залишилися практично на рівні попереднього кварталу – 35,2%. Традиційний бізнес дає перевагу кредитам у гривні – 80,9%.

        Військові дії та їх наслідки залишаються домінуючим чинником, що з розвитком підприємств. Водночас понад два роки посилюють вплив на брак кваліфікованих працівників

        - зазначають у НБУ.

        НБУ розраховує, що законопроєкт про страхування військових ризиків ВР ухвалить ще до кінця І півріччя17.04.25, 16:40 • 10296 переглядiв

        Альона Уткіна

        Альона Уткіна

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