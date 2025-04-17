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НБУ розраховує, що законопроєкт про страхування військових ризиків ВР ухвалить ще до кінця І півріччя

Київ • УНН

 • 10282 перегляди

В НБУ заявили, що Рада може ухвалити закон про страхування воєнних ризиків вже в першій половині 2025 року. Це має залучити приватний капітал в економіку.

НБУ розраховує, що законопроєкт про страхування військових ризиків ВР ухвалить ще до кінця І півріччя

Страхування військово-політичних ризиків – це один з елементів, який дозволить залучити до процесу відновлення української економіки приватний капітал. Нацбанк розраховує, що законопроєкт щодо страхування військових ризиків Верховна Рада  ухвалить ще до кінця І півріччя. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу, передає УНН.

Ми згодні з тим, що страхування військово-політичних ризиків – це один з елементів, який дозволить залучити до процесу відновлення української економіки приватний капітал. Це більш ніж актуальна тема над якою Нацбанк разом з міністерством економіки, міністерством фінансів, Світовим банком, Міжнародним валютним фондом працював протягом 2024 року

- сказав Пишний.

Голова НБУ нагадав, що в  серпні 2024 року Рада фінансової стабільності розглянула та затвердила концепцію законопроєкту про страхування військових ризиків.

Протягом декількох місяців ця концепція пройшла відповідний процес обговорення з асоціаціями, бізнес-середовищем. Було навіть декілька кіл цього обговорення. Результатом цього обговорення було, те, що сформований законопроєкт. 30 грудня 2024 року надійшов до парламенту та був зареєстрований за №12372 й наразі знаходиться на розгляді в комітеті з питань фінансів та банківської діяльності

- повідомив Пишний.

За його словами,  Національний банк зацікавлений в тому, щоб комітет та  парламент розглянули цей законопроєкт, як узгоджений максимально швидко.

Якщо для цього потрібно взяти участь у відповідних дискусіях, то ми готові в будь-який момент. Для нас – це один з пріоритетів. Загалом ми розраховуємо на те, що парламент ухвалить відповідний законопроєкт ще до кінця І півріччя, очікуємо на розгляд в комітеті

- заявив Пишний.

Пишний зазначив, що законопроєкт може створити додатковий комфорт в оцінці ризиків для банків, тому що страхуванню підлягатимуть в першу чергу об’єкти, які будуть надаватися банкам в заставу.

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"Ми вважаємо, що це може пожвавити й зробити більш цікавим та привабливим інвестиційне кредитування, житлове кредитування. Також цей проєкт передбачає, що буде створено відповідну Державну агенцію. Державна агенція повинна бути однією із складових  розбудови такої системної, довгострокової моделі страхування військових ризиків, тому що ми не зможемо змінити географію. Сусід який намагається нас знищити на жаль залишиться, тому страхування військових ризиків – це така базова компонента для відновлення, прискорення процесу відновлення української економіки та залучення до нього максимально приватного капіталу", - розповів Пишний.

За його словами, зокрема, Національний банк разом з іншими стейкхолдерами працює над розвитком інфраструктури ринку капіталів.

"Це все складові загальної програми яка повинна сформувати сталий фундамент для якісних та ефективних процесів відновлення української економіки", - сказав Пишний.

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Доповнення

У 2024 році Мінекономіки та НБУ презентували систему страхування воєнних ризиків.

Окремо, в проєкті закону передбачено створення Міністерством економіки Державної агенції зі страхування воєнних ризиків, яка буде визначати спільну політику оцінки та прийняття ризиків для страховиків-учасників системи. А також - розробляти стандартизовані страхові продукти, визначати централізовані підходи до ціноутворення та вести Єдину централізовану базу даних в системі страхування воєнних ризиків.

Система покриватиме ризики фізичної шкоди, спричинені війною, зокрема передбачається, що  обов’язковому страхуванню підлягатиме майно, передане в заставу, та об’єкти житлового будівництва. Наразі тривають консультації щодо можливого уточнення переліку об’єктів обов’язкового страхування. На подальших етапах планується розширення покриття для більшого кола об'єктів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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