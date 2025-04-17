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НБУ рассчитывает, что законопроект о страховании военных рисков ВР примет еще до конца I полугодия

Киев • УНН

 • 6000 просмотра

В НБУ заявили, что Рада может принять закон о страховании военных рисков уже в первой половине 2025 года. Это должно привлечь частный капитал в экономику.

НБУ рассчитывает, что законопроект о страховании военных рисков ВР примет еще до конца I полугодия

Страхование военно-политических рисков - это один из элементов, который позволит привлечь к процессу восстановления украинской экономики частный капитал. Нацбанк рассчитывает, что законопроект о страховании военных рисков Верховная Рада  примет еще до конца I полугодия. Об этом заявил председатель НБУ Андрей Пышный во время пресс-брифинга, передает УНН.

Мы согласны с тем, что страхование военно-политических рисков - это один из элементов, который позволит привлечь к процессу восстановления украинской экономики частный капитал. Это более чем актуальная тема, над которой Нацбанк вместе с министерством экономики, министерством финансов, Всемирным банком, Международным валютным фондом работал в течение 2024 года

- сказал Пышный.

Председатель НБУ напомнил, что в  августе 2024 года Совет финансовой стабильности рассмотрел и утвердил концепцию законопроекта о страховании военных рисков.

В течение нескольких месяцев эта концепция прошла соответствующий процесс обсуждения с ассоциациями, бизнес-средой. Было даже несколько кругов этого обсуждения. Результатом этого обсуждения было то, что сформирован законопроект. 30 декабря 2024 года поступил в парламент и был зарегистрирован под №12372 и сейчас находится на рассмотрении в комитете по вопросам финансов и банковской деятельности

- сообщил Пышный.

По его словам,  Национальный банк заинтересован в том, чтобы комитет и  парламент рассмотрели этот законопроект, как согласованный максимально быстро.

Если для этого нужно принять участие в соответствующих дискуссиях, то мы готовы в любой момент. Для нас – это один из приоритетов. В целом мы рассчитываем на то, что парламент примет соответствующий законопроект еще до конца I полугодия, ожидаем рассмотрения в комитете

- заявил Пышный.

Пышный отметил, что законопроект может создать дополнительный комфорт в оценке рисков для банков, потому что страхованию будут подлежать в первую очередь объекты, которые будут предоставляться банкам в залог.

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"Мы считаем, что это может оживить и сделать более интересным и привлекательным инвестиционное кредитование, жилищное кредитование. Также этот проект предусматривает, что будет создано соответствующее Государственное агентство. Государственное агентство должно быть одной из составляющих  развития такой системной, долгосрочной модели страхования военных рисков, потому что мы не сможем изменить географию. Сосед, который пытается нас уничтожить, к сожалению, останется, поэтому страхование военных рисков – это такая базовая компонента для восстановления, ускорения процесса восстановления украинской экономики и привлечения к нему максимально частного капитала", - рассказал Пышный.

По его словам, в частности, Национальный банк вместе с другими стейкхолдерами работает над развитием инфраструктуры рынка капиталов.

"Это все составляющие общей программы, которая должна сформировать устойчивый фундамент для качественных и эффективных процессов восстановления украинской экономики", - сказал Пышный.

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Дополнение

В 2024 году Минэкономики и НБУ презентовали систему страхования военных рисков.

Отдельно, в проекте закона предусмотрено создание Министерством экономики Государственного агентства по страхованию военных рисков, которое будет определять общую политику оценки и принятия рисков для страховщиков-участников системы. А также - разрабатывать стандартизированные страховые продукты, определять централизованные подходы к ценообразованию и вести Единую централизованную базу данных в системе страхования военных рисков.

Система будет покрывать риски физического ущерба, причиненные войной, в частности, предполагается, что  обязательному страхованию будет подлежать имущество, переданное в залог, и объекты жилищного строительства. Сейчас продолжаются консультации относительно возможного уточнения перечня объектов обязательного страхования. На дальнейших этапах планируется расширение покрытия для большего круга объектов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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