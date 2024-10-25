Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад.

Война является главным ограничивающим фактором для инвестиций в Украине, однако страхование военных рисков и сотрудничество с городами-побратимами могут поддержать развитие местного бизнеса. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономический эксперт Олег Гетьман. Он также отметил, что, наряду с системными решениями на государственном уровне, местные власти также должны делать шаги навстречу предпринимателям.

"Самый главный ограничивающий фактор для инвестиций - это война и военные риски. Здесь вряд ли местная власть чем-то поможет. Некоторым местным властям, которые на западе Украины, повезло больше, которые на востоке - меньше, и ничего они здесь изменить не смогут. Что могло бы улучшить привлечение инвестиций - это государственная программа, хотя теоретически местные власти тоже могут подтянуть ее, это бесплатно для инвесторов страхование военных рисков", - считает Гетьман.

По его мнению, например, если инвестор что-то хочет строить, то государство, или местные власти могут предоставить бесплатную страховку, с привлечением международных крупных компаний, оплатить эти страхования и от определенной суммы страховать объекты. Такой подход, по мнению эксперта, мог бы помочь поддерживать развитие бизнеса.

Кроме того, для поддержки малых и средних предпринимателей, по словам Гетьмана, местным властям следует налаживать сотрудничество с иностранными городами-побратимами. Это бы помогло привлекать больше инвестиций в локальный бизнес.

В целом, по мнению эксперта, нужны системные решения на государственном уровне, как, например, введение страхования военных рисков, совершенствование налогового законодательства, упрощение регулирования, так и действия со стороны местных властей.

"Нужны большие системные решения. Но, безусловно, и местные власти могут что-то делать в рамках своих возможностей", - резюмировал Гетьман.

Бровары как пример метча власти и бизнеса

В любом случае, экономическое развитие и поддержка предпринимательства остаются ключевыми задачами для громад в условиях военного положения. Малый и средний бизнес способствует стабильности местной экономики и помогает адаптироваться к вызовам современности. Одним из положительных примеров такой деятельности является Броварская громада, которая активно реализует программы для поддержки предпринимателей и привлечения инвестиций.

Местные власти считают развитие малого и среднего бизнеса приоритетной задачей, поскольку предприниматели выступают движущей силой местной экономики. По словам мэра Броваров Игоря Сапожко, местные власти делают все возможное, чтобы обеспечить благоприятные условия для ведения бизнеса даже в сложных условиях войны. Эти меры включают реализацию программ поддержки, адаптацию бизнесов к новым экономическим условиям и обеспечение доступа к финансовым ресурсам.

"Поддержка бизнеса - это наша общая ответственность за будущее громады. Важно не только оказывать помощь предпринимателям, но и активно сотрудничать с нашими международными партнерами, чтобы внедрять современные решения и обеспечивать устойчивое развитие. В нынешних условиях войны поддержка городов-побратимов и взаимодействие с иностранными общинами позволяют Броварам эффективно решать экономические и социальные вызовы", - отметил Игорь Сапожко.

Одним из таких примеров является программа "EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация малого и среднего предпринимательства", которая реализуется при поддержке ЕС и правительства Германии. Программа предоставляет консультации, организовывает тренинги и помогает предприятиям, пострадавшим в результате войны, восстановить свою деятельность.

В Броварах также активно работает Центр поддержки бизнеса, где предприниматели могут получать консультации по грантовым программам, условиям получения финансирования, а также повышать квалификацию через учебные мероприятия. Этот центр стал важным инструментом для поддержки экономической активности громады в сложные времена.

Кроме того, власти Броваров внедряют инфраструктурные проекты, направленные на создание безбарьерной среды, что способствует привлечению большего количества посетителей и повышению экономической привлекательности города.

Еще одним направлением экономического развития громады является сотрудничество с иностранными городами-побратимами. Такое сотрудничество открывает новые возможности для обмена опытом, привлечения инвестиций и реализации совместных проектов. Города-побратимы могут оказывать гуманитарную помощь, поддерживать экономические инициативы и помогать в развитии инфраструктуры.

Броварская громада имеет тесные связи с городами-побратимами в Европе, в частности в Германии. Это способствует привлечению международной помощи, инвестиций и технологических решений, которые помогают восстанавливать городскую инфраструктуру. Например, сотрудничество с европейскими партнерами способствовало реализации проектов по энергоэффективности, реконструкции общественных заведений и внедрению современных технологий.

Городской голова Игорь Сапожко подчеркивает, что несмотря на все положительные изменения, громада не планирует останавливаться на достигнутом. Дальнейшее сотрудничество с городами-побратимами, привлечение иностранных инвестиций и внедрение инновационных проектов остаются стратегическими приоритетами.

Только такой комплексный подход местных властей к стимулированию бизнеса будет иметь реальный результат и поможет локальному бизнесу развиваться, что в свою очередь будет толчком к экономическому восстановлению государства.