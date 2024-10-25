ukenru
Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
12:28 • 108912 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
12:01 • 103934 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
11:44 • 106274 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
08:44 • 135633 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
24 октября 2024, 12:43 • 135333 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 145293 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Эксклюзив
Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
24 октября 2024, 11:04 • 145225 просмотра

Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп

Эксклюзив
Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп
24 октября 2024, 09:59 • 138263 просмотра

Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп

Эксклюзив
Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
24 октября 2024, 08:48 • 120455 просмотра

Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет
24 октября 2024, 06:53 • 113203 просмотра

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночью ПВО и средства РЭБ обезвредили до полутора десятков шахедов, атаковавших Киев - КГВА

Ночью ПВО и средства РЭБ обезвредили до полутора десятков шахедов, атаковавших Киев - КГВА

04:25 • 107594 просмотра
Войска рф обстреляли 15 населенных пунктов Запорожской области

Войска рф обстреляли 15 населенных пунктов Запорожской области

04:45 • 76797 просмотра
НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

07:46 • 149977 просмотра
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

08:13 • 122080 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

08:39 • 133917 просмотра
публикации
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

12:28 • 108918 просмотра
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
Эксклюзив

08:44 • 135639 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

08:39 • 133917 просмотра
НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

07:46 • 149977 просмотра
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

24 октября 2024, 09:40 • 158789 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

08:13 • 122080 просмотра
Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

17:09 • 108336 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

24 октября 2024, 10:51 • 116701 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

24 октября 2024, 09:11 • 121763 просмотра
Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

24 октября 2024, 08:05 • 120710 просмотра
Актуальное
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Киев  •  УНН

12:28 • 107840 просмотра

Read in English

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад.

Война является главным ограничивающим фактором для инвестиций в Украине, однако страхование военных рисков и сотрудничество с городами-побратимами могут поддержать развитие местного бизнеса. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономический эксперт Олег Гетьман. Он также отметил, что, наряду с системными решениями на государственном уровне, местные власти также должны делать шаги навстречу предпринимателям.

"Самый главный ограничивающий фактор для инвестиций - это война и военные риски. Здесь вряд ли местная власть чем-то поможет. Некоторым местным властям, которые на западе Украины, повезло больше, которые на востоке - меньше, и ничего они здесь изменить не смогут. Что могло бы улучшить привлечение инвестиций - это государственная программа, хотя теоретически местные власти тоже могут подтянуть ее, это бесплатно для инвесторов страхование военных рисков", - считает Гетьман.

По его мнению, например, если инвестор что-то хочет строить, то государство, или местные власти могут предоставить бесплатную страховку, с привлечением международных крупных компаний, оплатить эти страхования и от определенной суммы страховать объекты. Такой подход, по мнению эксперта, мог бы помочь поддерживать развитие бизнеса.

Кроме того, для поддержки малых и средних предпринимателей, по словам Гетьмана, местным властям следует налаживать сотрудничество с иностранными городами-побратимами. Это бы помогло привлекать больше инвестиций в локальный бизнес.

В целом, по мнению эксперта, нужны системные решения на государственном уровне, как, например, введение страхования военных рисков, совершенствование налогового законодательства, упрощение регулирования, так и действия со стороны местных властей.

"Нужны большие системные решения. Но, безусловно, и местные власти могут что-то делать в рамках своих возможностей", - резюмировал Гетьман.

Бровары как пример метча власти и бизнеса

В любом случае, экономическое развитие и поддержка предпринимательства остаются ключевыми задачами для громад в условиях военного положения. Малый и средний бизнес способствует стабильности местной экономики и помогает адаптироваться к вызовам современности. Одним из положительных примеров такой деятельности является Броварская громада, которая активно реализует программы для поддержки предпринимателей и привлечения инвестиций.

Местные власти считают развитие малого и среднего бизнеса приоритетной задачей, поскольку предприниматели выступают движущей силой местной экономики. По словам мэра Броваров Игоря Сапожко, местные власти делают все возможное, чтобы обеспечить благоприятные условия для ведения бизнеса даже в сложных условиях войны. Эти меры включают реализацию программ поддержки, адаптацию бизнесов к новым экономическим условиям и обеспечение доступа к финансовым ресурсам.

"Поддержка бизнеса - это наша общая ответственность за будущее громады. Важно не только оказывать помощь предпринимателям, но и активно сотрудничать с нашими международными партнерами, чтобы внедрять современные решения и обеспечивать устойчивое развитие. В нынешних условиях войны поддержка городов-побратимов и взаимодействие с иностранными общинами позволяют Броварам эффективно решать экономические и социальные вызовы", - отметил Игорь Сапожко.

Одним из таких примеров является программа "EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация малого и среднего предпринимательства", которая реализуется при поддержке ЕС и правительства Германии. Программа предоставляет консультации, организовывает тренинги и помогает предприятиям, пострадавшим в результате войны, восстановить свою деятельность.

В Броварах также активно работает Центр поддержки бизнеса, где предприниматели могут получать консультации по грантовым программам, условиям получения финансирования, а также повышать квалификацию через учебные мероприятия. Этот центр стал важным инструментом для поддержки экономической активности громады в сложные времена.

Кроме того, власти Броваров внедряют инфраструктурные проекты, направленные на создание безбарьерной среды, что способствует привлечению большего количества посетителей и повышению экономической привлекательности города.

Еще одним направлением экономического развития громады является сотрудничество с иностранными городами-побратимами. Такое сотрудничество открывает новые возможности для обмена опытом, привлечения инвестиций и реализации совместных проектов. Города-побратимы могут оказывать гуманитарную помощь, поддерживать экономические инициативы и помогать в развитии инфраструктуры.

Броварская громада имеет тесные связи с городами-побратимами в Европе, в частности в Германии. Это способствует привлечению международной помощи, инвестиций и технологических решений, которые помогают восстанавливать городскую инфраструктуру. Например, сотрудничество с европейскими партнерами способствовало реализации проектов по энергоэффективности, реконструкции общественных заведений и внедрению современных технологий.

Городской голова Игорь Сапожко подчеркивает, что несмотря на все положительные изменения, громада не планирует останавливаться на достигнутом. Дальнейшее сотрудничество с городами-побратимами, привлечение иностранных инвестиций и внедрение инновационных проектов остаются стратегическими приоритетами.

Только такой комплексный подход местных властей к стимулированию бизнеса будет иметь реальный результат и поможет локальному бизнесу развиваться, что в свою очередь будет толчком к экономическому восстановлению государства.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикапубликации
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
germaniyaГермания
ukrainaУкраина