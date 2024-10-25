Залучення інвестицій в умовах війни: виклики та можливості для українських громад.

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 1710 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 11729 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 28254 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 45166 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 80647 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66242 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78518 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93792 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87320 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 177870 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
46%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 15743 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 23577 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 10546 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 8404 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 7182 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 28258 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 177870 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334048 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 267647 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378141 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 704 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 45169 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18086 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23216 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28911 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Залучення інвестицій в умовах війни: виклики та можливості для українських громад

Київ • УНН

 • 285060 перегляди

Залучення інвестицій в умовах війни: виклики та можливості для українських громад.

Залучення інвестицій в умовах війни: виклики та можливості для українських громад

Війна є головним обмежувальним фактором для інвестицій в Україні, однак страхування воєнних ризиків і співпраця з містами-побратимами можуть підтримати розвиток місцевого бізнесу. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив економічний експерт Олег Гетьман. Він також наголосив, що, поруч із системними рішеннями на державному рівні, місцева влада також повинна робити кроки на зустріч підприємцям.

"Найголовніший обмежувальний фактор для інвестицій – це війна і військові ризики. Тут навряд чи місцева влада чимось допоможе. Деякій місцевій владі, яка на заході Україні, пощастило більше, яка на східній – менше, і нічого вони тут змінити не зможуть. Що могло б покращити залучення інвестицій – це державна програма, хоча теоретично місцеві влади теж можуть підтягнути її, це безкоштовно для інвесторів страхування воєнних ризиків", - вважає Гетьман.

На його думку, наприклад, якщо інвестор щось хоче будувати, то держава, або місцева влада може надати безплатну страховку, з залученням міжнародних великих компаній, оплатити ці страхування і від певної суми страхувати об’єкти. Такий підхід, на думку експерта, міг би допомогти підтримувати розвиток бізнесу.

Окрім того, для підтримки малих та середніх підприємців, за словами Гетьмана, місцевій владі варто налагоджувати співпрацю з іноземними містами-побратимами. Це б допомогло залучати більше інвестицій в локальний бізнес.

Загалом, на думку експерта, потрібні системні рішення на державному рівні, як, наприклад, введення страхування воєнних ризиків, удосконалення податкового законодавства, спрощення регулювання, так і дії з боку місцевої влади.

"Потрібні великі системні рішення. Але, безумовно, і місцеві влади можуть щось робити в межах своїх можливостей", - резюмував Гетьман.

Бровари як приклад метчу влади і бізнесу

У будь-якому разі, економічний розвиток і підтримка підприємництва залишаються ключовими завданнями для громад в умовах воєнного стану. малий та середній бізнес сприяє стабільності місцевої економіки та допомагає адаптуватися до викликів сьогодення. Одним із позитивних прикладів такої діяльності є Броварська громада, яка активно реалізує програми для підтримки підприємців і залучення інвестицій.

Місцева влада вважає розвиток малого та середнього бізнесу пріоритетним завданням, оскільки підприємці виступають рушійною силою місцевої економіки. За словами мера Броварів Ігоря Сапожка, місцева влада робить усе можливе, щоб забезпечити сприятливі умови для ведення бізнесу навіть у складних умовах війни. Ці заходи включають реалізацію програм підтримки, адаптацію бізнесів до нових економічних умов і забезпечення доступу до фінансових ресурсів.

"Підтримка бізнесу - це наша спільна відповідальність за майбутнє громади. Важливо не тільки надавати допомогу підприємцям, але й активно співпрацювати з нашими міжнародними партнерами, аби впроваджувати сучасні рішення та забезпечувати сталий розвиток. У нинішніх умовах війни підтримка міст-побратимів і взаємодія з іноземними громадами дозволяють Броварам ефективно вирішувати економічні та соціальні виклики", - зазначив Ігор Сапожко.

Одним із таких прикладів є програма "EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малого та середнього підприємництва", що реалізується за підтримки ЄС і уряду Німеччини. Програма надає консультації, організовує тренінги та допомагає підприємствам, які постраждали внаслідок війни, відновити свою діяльність.

У Броварах також активно працює Центр підтримки бізнесу, де підприємці можуть отримувати консультації щодо грантових програм, умов отримання фінансування, а також підвищувати кваліфікацію через навчальні заходи. Цей центр став важливим інструментом для підтримки економічної активності громади в складні часи.

Окрім того, влада Броварів впроваджує інфраструктурні проєкти, спрямовані на створення безбар'єрного середовища, що сприяє залученню більшої кількості відвідувачів і підвищенню економічної привабливості міста.

Ще одним напрямком економічного розвитку громади є співпраця з іноземними містами-побратимами. Така співпраця відкриває нові можливості для обміну досвідом, залучення інвестицій і реалізації спільних проєктів. Міста-побратими можуть надавати гуманітарну допомогу, підтримувати економічні ініціативи та допомагати у розбудові інфраструктури.

Броварська громада має тісні зв’язки з містами-побратимами в Європі, зокрема в Німеччині. Це сприяє залученню міжнародної допомоги, інвестицій і технологічних рішень, які допомагають відновлювати міську інфраструктуру. Наприклад, співпраця з європейськими партнерами сприяла реалізації проєктів з енергоефективності, реконструкції громадських закладів та впровадження сучасних технологій.

Міський голова Ігор Сапожко підкреслює, що попри всі позитивні зміни, громада не планує зупинятися на досягнутому. Подальша співпраця з містами-побратимами, залучення іноземних інвестицій та впровадження інноваційних проєктів залишаються стратегічними пріоритетами.

Лише такий комплексний підхід місцевої влади до стимулювання бізнесу матиме реальний результат і допоможе локальному бізнесу розвиватись, що своєю чергою буде поштовхом до економічного відновлення держави.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПублікації
Європейський Союз
Німеччина
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,543.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,597.58