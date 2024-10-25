Залучення інвестицій в умовах війни: виклики та можливості для українських громад.

Війна є головним обмежувальним фактором для інвестицій в Україні, однак страхування воєнних ризиків і співпраця з містами-побратимами можуть підтримати розвиток місцевого бізнесу. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив економічний експерт Олег Гетьман. Він також наголосив, що, поруч із системними рішеннями на державному рівні, місцева влада також повинна робити кроки на зустріч підприємцям.

"Найголовніший обмежувальний фактор для інвестицій – це війна і військові ризики. Тут навряд чи місцева влада чимось допоможе. Деякій місцевій владі, яка на заході Україні, пощастило більше, яка на східній – менше, і нічого вони тут змінити не зможуть. Що могло б покращити залучення інвестицій – це державна програма, хоча теоретично місцеві влади теж можуть підтягнути її, це безкоштовно для інвесторів страхування воєнних ризиків", - вважає Гетьман.

На його думку, наприклад, якщо інвестор щось хоче будувати, то держава, або місцева влада може надати безплатну страховку, з залученням міжнародних великих компаній, оплатити ці страхування і від певної суми страхувати об’єкти. Такий підхід, на думку експерта, міг би допомогти підтримувати розвиток бізнесу.

Окрім того, для підтримки малих та середніх підприємців, за словами Гетьмана, місцевій владі варто налагоджувати співпрацю з іноземними містами-побратимами. Це б допомогло залучати більше інвестицій в локальний бізнес.

Загалом, на думку експерта, потрібні системні рішення на державному рівні, як, наприклад, введення страхування воєнних ризиків, удосконалення податкового законодавства, спрощення регулювання, так і дії з боку місцевої влади.

"Потрібні великі системні рішення. Але, безумовно, і місцеві влади можуть щось робити в межах своїх можливостей", - резюмував Гетьман.

Бровари як приклад метчу влади і бізнесу

У будь-якому разі, економічний розвиток і підтримка підприємництва залишаються ключовими завданнями для громад в умовах воєнного стану. малий та середній бізнес сприяє стабільності місцевої економіки та допомагає адаптуватися до викликів сьогодення. Одним із позитивних прикладів такої діяльності є Броварська громада, яка активно реалізує програми для підтримки підприємців і залучення інвестицій.

Місцева влада вважає розвиток малого та середнього бізнесу пріоритетним завданням, оскільки підприємці виступають рушійною силою місцевої економіки. За словами мера Броварів Ігоря Сапожка, місцева влада робить усе можливе, щоб забезпечити сприятливі умови для ведення бізнесу навіть у складних умовах війни. Ці заходи включають реалізацію програм підтримки, адаптацію бізнесів до нових економічних умов і забезпечення доступу до фінансових ресурсів.

"Підтримка бізнесу - це наша спільна відповідальність за майбутнє громади. Важливо не тільки надавати допомогу підприємцям, але й активно співпрацювати з нашими міжнародними партнерами, аби впроваджувати сучасні рішення та забезпечувати сталий розвиток. У нинішніх умовах війни підтримка міст-побратимів і взаємодія з іноземними громадами дозволяють Броварам ефективно вирішувати економічні та соціальні виклики", - зазначив Ігор Сапожко.

Одним із таких прикладів є програма "EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малого та середнього підприємництва", що реалізується за підтримки ЄС і уряду Німеччини. Програма надає консультації, організовує тренінги та допомагає підприємствам, які постраждали внаслідок війни, відновити свою діяльність.

У Броварах також активно працює Центр підтримки бізнесу, де підприємці можуть отримувати консультації щодо грантових програм, умов отримання фінансування, а також підвищувати кваліфікацію через навчальні заходи. Цей центр став важливим інструментом для підтримки економічної активності громади в складні часи.

Окрім того, влада Броварів впроваджує інфраструктурні проєкти, спрямовані на створення безбар'єрного середовища, що сприяє залученню більшої кількості відвідувачів і підвищенню економічної привабливості міста.

Ще одним напрямком економічного розвитку громади є співпраця з іноземними містами-побратимами. Така співпраця відкриває нові можливості для обміну досвідом, залучення інвестицій і реалізації спільних проєктів. Міста-побратими можуть надавати гуманітарну допомогу, підтримувати економічні ініціативи та допомагати у розбудові інфраструктури.

Броварська громада має тісні зв’язки з містами-побратимами в Європі, зокрема в Німеччині. Це сприяє залученню міжнародної допомоги, інвестицій і технологічних рішень, які допомагають відновлювати міську інфраструктуру. Наприклад, співпраця з європейськими партнерами сприяла реалізації проєктів з енергоефективності, реконструкції громадських закладів та впровадження сучасних технологій.

Міський голова Ігор Сапожко підкреслює, що попри всі позитивні зміни, громада не планує зупинятися на досягнутому. Подальша співпраця з містами-побратимами, залучення іноземних інвестицій та впровадження інноваційних проєктів залишаються стратегічними пріоритетами.

Лише такий комплексний підхід місцевої влади до стимулювання бізнесу матиме реальний результат і допоможе локальному бізнесу розвиватись, що своєю чергою буде поштовхом до економічного відновлення держави.