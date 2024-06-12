Свириденко призвала западных партнеров инвестировать в Украину и показала новый план страхования рисков

Министр экономики Украины Юлия Свириденко анонсировала важные шаги в расширении страхового покрытия для привлечения инвестиций во время выступления на URC-2024. Она подчеркнула, что украинское законодательство было адаптировано для включения военных и политических рисков, касающихся прямых иностранных инвестиций, передает корреспондент УНН.

Мы объединяем все инструменты водного страхования, которые существуют на рынке, чтобы показать вам, насколько широкой является эта поддержка, чтобы вы могли это увидеть. Мы активно расширяем предложение страхования рисков, чтобы поощрять инвестиции как украинских, так и международных инвесторов, в частности для смягчения страхования военных рисков - говорит Свириденко.

Она отметила, что эти риски включают политическое насилие, ограничения на конвертацию валюты, экспроприацию, а также риски, связанные с торговлей, транспортировкой или хранением товаров и финансовыми обязательствами.

Мы стараемся разработать комплексные варианты страхования рисков, а также сотрудничаем с иностранными правительствами и экспертными агентствами стран-партнеров для разработки специализированных страховых решений для глобальных инвесторов на национальном уровне. Недавнее украинское законодательство расширило полномочия Национального экспертного кредитного агентства, чтобы включить страхование прямых инвестиций и инвестиционные кредиты для развития экспортоориентированного бизнеса. Поэтому теперь мы вносим изменения в действующее законодательство и начинаем предоставлять это страхование для украинской компании, чтобы получить страхование в апреле 2024 года - отмечает министр экономики.

По ее словам, Украина расширила определение страхового покрытия, включив военные риски, такие как военные конфликты и необычные события, а также политические риски, такие как законные действия государства и незаконная отмена лицензий. Также будут доступны дополнительные инструменты через вновь созданную украинскую гарантийную программу в рамках инвестиционной программы в Украине, которая включает планы финансирования.

Таким образом, одна из этих двух частей, это 7,8 миллиарда евро, обеспечит покрытие финансовых рисков для широкого спектра операций как в государственном, так и в частном секторах - добавила Свириденко.

Она призвала инвесторов использовать этот механизм и воспользоваться преимуществами этой системы поддержки.

В течение этих двух дней мы несколько раз подчеркивали, что война не является эмбарго на инвестиции, и окончательные цифры прямых иностранных инвестиций в прошлом году показали нам, что 4,2 миллиарда в украинскую экономику - это больше, чем в 2016-2017 годах, и мы должны поднять эти цифры - добавила министр экономики.

Напомним,

Министерство экономики на конференции по восстановлению Украины-2024 в Берлине представило инвестиционный гайд, который содержит 95 инвестиционных проектов. В документе - ключевая информация для инвесторов, экспертов и аналитиков, интересующихся экономической политикой, восстановлением и инвестиционной деятельностью в Украине.