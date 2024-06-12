Свириденко призвала западных партнеров инвестировать в Украину и показала новый план страхования рисков

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф распространяет фейк о планах Украины по планированию атак на российские гражданские объекты

рф распространяет фейк о планах Украины по планированию атак на российские гражданские объекты

  •  114840 просмотра
Дмитрий Плетенчук подает в отставку с должности спикера Сил обороны Юга

Дмитрий Плетенчук подает в отставку с должности спикера Сил обороны Юга

  •  117546 просмотра
Польша подняла в воздух F-16 на фоне российских ракетных ударов по Украине

Польша подняла в воздух F-16 на фоне российских ракетных ударов по Украине

  •  121130 просмотра
Япония планирует расширить санкции на компании из Китая за поставки военных материалов в рф

Япония планирует расширить санкции на компании из Китая за поставки военных материалов в рф

  •  123748 просмотра
Норвегия выделит 240 млн евро на противовоздушную оборону Украины

Норвегия выделит 240 млн евро на противовоздушную оборону Украины

  •  93174 просмотра
публикации
Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование

Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование
Эксклюзив

  •  103683 просмотра
Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

  •  162643 просмотра
Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

11 июня 2024, 05:39  •  180872 просмотра
Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

10 июня 2024, 14:14  •  189082 просмотра
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  326765 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Мятежная луна" Зака Снайдера получит расширенную режиссерскую версию

"Мятежная луна" Зака Снайдера получит расширенную режиссерскую версию

  •  34144 просмотра
12 июня: День красной розы, Международный день дубляжа

12 июня: День красной розы, Международный день дубляжа

  •  56891 просмотра
11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

11 июня 2024, 03:03  •  114911 просмотра
Ветеран Гарольд Теренс женился в возрасте 100 лет на побережье высадки союзников в Нормандии

Ветеран Гарольд Теренс женился в возрасте 100 лет на побережье высадки союзников в Нормандии

10 июня 2024, 17:35  •  109107 просмотра
Еще больше мутантов и аномалий: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl:

Еще больше мутантов и аномалий: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl:

10 июня 2024, 13:55  •  110801 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Свириденко призвала западных партнеров инвестировать в Украину и показала новый план страхования рисков

Свириденко призвала западных партнеров инвестировать в Украину и показала новый план страхования рисков

Киев  •  УНН

12 июня 2024, 08:52  •  23602 просмотра

Read in English

Министр экономики Украины Юлия Свириденко объявила о расширении страхового покрытия, включая военные и политические риски, для привлечения прямых иностранных инвестиций в Украину во время войны. Свириденко призвала западных партнеров инвестировать, используя новые механизмы минимизации рисков.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко анонсировала важные шаги в расширении страхового покрытия для привлечения инвестиций во время выступления на URC-2024. Она подчеркнула, что украинское законодательство было адаптировано для включения военных и политических рисков, касающихся прямых иностранных инвестиций, передает корреспондент УНН.

Мы объединяем все инструменты водного страхования, которые существуют на рынке, чтобы показать вам, насколько широкой является эта поддержка, чтобы вы могли это увидеть. Мы активно расширяем предложение страхования рисков, чтобы поощрять инвестиции как украинских, так и международных инвесторов, в частности для смягчения страхования военных рисков

- говорит Свириденко.

Она отметила, что эти риски включают политическое насилие, ограничения на конвертацию валюты, экспроприацию, а также риски, связанные с торговлей, транспортировкой или хранением товаров и финансовыми обязательствами.

Мы стараемся разработать комплексные варианты страхования рисков, а также сотрудничаем с иностранными правительствами и экспертными агентствами стран-партнеров для разработки специализированных страховых решений для глобальных инвесторов на национальном уровне. Недавнее украинское законодательство расширило полномочия Национального экспертного кредитного агентства, чтобы включить страхование прямых инвестиций и инвестиционные кредиты для развития экспортоориентированного бизнеса. Поэтому теперь мы вносим изменения в действующее законодательство и начинаем предоставлять это страхование для украинской компании, чтобы получить страхование в апреле 2024 года

- отмечает министр экономики.

По ее словам, Украина расширила определение страхового покрытия, включив военные риски, такие как военные конфликты и необычные события, а также политические риски, такие как законные действия государства и незаконная отмена лицензий. Также будут доступны дополнительные инструменты через вновь созданную украинскую гарантийную программу в рамках инвестиционной программы в Украине, которая включает планы финансирования.

Таким образом, одна из этих двух частей, это 7,8 миллиарда евро, обеспечит покрытие финансовых рисков для широкого спектра операций как в государственном, так и в частном секторах

- добавила Свириденко.

Она призвала инвесторов использовать этот механизм и воспользоваться преимуществами этой системы поддержки.

В течение этих двух дней мы несколько раз подчеркивали, что война не является эмбарго на инвестиции, и окончательные цифры прямых иностранных инвестиций в прошлом году показали нам, что 4,2 миллиарда в украинскую экономику - это больше, чем в 2016-2017 годах, и мы должны поднять эти цифры

- добавила министр экономики.

Напомним,

Министерство экономики на конференции по восстановлению Украины-2024 в Берлине представило инвестиционный гайд, который содержит 95 инвестиционных проектов. В документе - ключевая информация для инвесторов, экспертов и аналитиков, интересующихся экономической политикой, восстановлением и инвестиционной деятельностью в Украине. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
Эксклюзив
Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира
  •  28756 просмотра

Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира

Эксклюзив
Компании должны получать "черную метку" за серый экспорт зерна и нарушение санкций - эксперт
  •  26856 просмотра

Компании должны получать "черную метку" за серый экспорт зерна и нарушение санкций - эксперт

Эксклюзив
НБУ должен нести ответственность за незаконную ликвидацию "Конкорда" после вступления в силу соответствующего решения суда - юрист
  •  72305 просмотра

НБУ должен нести ответственность за незаконную ликвидацию "Конкорда" после вступления в силу соответствующего решения суда - юрист

Эксклюзив
Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование
  •  103683 просмотра

Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование

Эксклюзив
Даже война не дает понимания коррупционерам и бизнесменам, что сейчас страну нужно поддерживать – экономист о сером экспорте зерна
  •  64226 просмотра

Даже война не дает понимания коррупционерам и бизнесменам, что сейчас страну нужно поддерживать – экономист о сером экспорте зерна

Эксклюзив
Правоохранители должны оперативно реагировать, если работу участников «зернового коридора» блокируют - нардеп
  •  102337 просмотра

Правоохранители должны оперативно реагировать, если работу участников «зернового коридора» блокируют - нардеп

Эксклюзив
Политолог о Глобальном саммите мира: Украина должна выбить из рук других стран козыри, позволяющие им предлагать свои варианты мирного плана
  •  120057 просмотра

Политолог о Глобальном саммите мира: Украина должна выбить из рук других стран козыри, позволяющие им предлагать свои варианты мирного плана

Эксклюзив
Судья заявил в ВСП и Офис генпрокурора о давлении и незаконном вмешательстве Гетманцева в его деятельность
  •  123803 просмотра

Судья заявил в ВСП и Офис генпрокурора о давлении и незаконном вмешательстве Гетманцева в его деятельность

Эксклюзив
Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин
  •  122245 просмотра

Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин

Эксклюзив
Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп
  •  112301 просмотра

Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп

Популярные

Норвегия выделит 240 млн евро на противовоздушную оборону Украины

Норвегия выделит 240 млн евро на противовоздушную оборону Украины

  •  93174 просмотра
Япония планирует расширить санкции на компании из Китая за поставки военных материалов в рф

Япония планирует расширить санкции на компании из Китая за поставки военных материалов в рф

  •  123748 просмотра
Польша подняла в воздух F-16 на фоне российских ракетных ударов по Украине

Польша подняла в воздух F-16 на фоне российских ракетных ударов по Украине

  •  121130 просмотра
Дмитрий Плетенчук подает в отставку с должности спикера Сил обороны Юга

Дмитрий Плетенчук подает в отставку с должности спикера Сил обороны Юга

  •  117546 просмотра
рф распространяет фейк о планах Украины по планированию атак на российские гражданские объекты

рф распространяет фейк о планах Украины по планированию атак на российские гражданские объекты

  •  114840 просмотра

Публикации

Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование

Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование
Эксклюзив

  •  103683 просмотра
Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

  •  162643 просмотра
Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

11 июня 2024, 05:39  •  180872 просмотра
Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

10 июня 2024, 14:14  •  189082 просмотра
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  326765 просмотра

Война

Враг утром атаковал "Искандером" Одесскую область - ОК "Юг"

Враг утром атаковал "Искандером" Одесскую область - ОК "Юг"

  •  2741 просмотра
Наемники из Шри-Ланки заявляют, что их обманом заставили воевать за россию и стремятся вернуться домой - AFP

Наемники из Шри-Ланки заявляют, что их обманом заставили воевать за россию и стремятся вернуться домой - AFP

  •  11619 просмотра
Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира

Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира
Эксклюзив

  •  28797 просмотра
Враг утром ударил по Куриловке на Харьковщине: есть пострадавшие среди гражданских

Враг утром ударил по Куриловке на Харьковщине: есть пострадавшие среди гражданских

  •  25720 просмотра
В Херсонской области враг атаковал FPV-дроном автомобиль полиции

В Херсонской области враг атаковал FPV-дроном автомобиль полиции

  •  34649 просмотра

политика

В Раде зарегистрировали новый законопроект о бронировании военнообязанных

В Раде зарегистрировали новый законопроект о бронировании военнообязанных

  •  7948 просмотра
Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира

Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира
Эксклюзив

  •  28797 просмотра
Свириденко призвала западных партнеров инвестировать в Украину и показала новый план страхования рисков

Свириденко призвала западных партнеров инвестировать в Украину и показала новый план страхования рисков

  •  25626 просмотра
Вряд ли мы быстро получим полную конфискацию, но доходы - это реалистичный сценарий: Малюська о замороженных активах рф

Вряд ли мы быстро получим полную конфискацию, но доходы - это реалистичный сценарий: Малюська о замороженных активах рф

  •  41201 просмотра
НБУ должен нести ответственность за незаконную ликвидацию "Конкорда" после вступления в силу соответствующего решения суда - юрист

НБУ должен нести ответственность за незаконную ликвидацию "Конкорда" после вступления в силу соответствующего решения суда - юрист
Эксклюзив

  •  72330 просмотра

Война

Враг утром атаковал "Искандером" Одесскую область - ОК "Юг"

Враг утром атаковал "Искандером" Одесскую область - ОК "Юг"

  •  2741 просмотра
Наемники из Шри-Ланки заявляют, что их обманом заставили воевать за россию и стремятся вернуться домой - AFP

Наемники из Шри-Ланки заявляют, что их обманом заставили воевать за россию и стремятся вернуться домой - AFP

  •  11619 просмотра
Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира

Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира
Эксклюзив

  •  28797 просмотра
Враг утром ударил по Куриловке на Харьковщине: есть пострадавшие среди гражданских

Враг утром ударил по Куриловке на Харьковщине: есть пострадавшие среди гражданских

  •  25720 просмотра
В Херсонской области враг атаковал FPV-дроном автомобиль полиции

В Херсонской области враг атаковал FPV-дроном автомобиль полиции

  •  34649 просмотра

политика

В Раде зарегистрировали новый законопроект о бронировании военнообязанных

В Раде зарегистрировали новый законопроект о бронировании военнообязанных

  •  7948 просмотра
Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира

Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира
Эксклюзив

  •  28797 просмотра
Свириденко призвала западных партнеров инвестировать в Украину и показала новый план страхования рисков

Свириденко призвала западных партнеров инвестировать в Украину и показала новый план страхования рисков

  •  25626 просмотра
Вряд ли мы быстро получим полную конфискацию, но доходы - это реалистичный сценарий: Малюська о замороженных активах рф

Вряд ли мы быстро получим полную конфискацию, но доходы - это реалистичный сценарий: Малюська о замороженных активах рф

  •  41201 просмотра
НБУ должен нести ответственность за незаконную ликвидацию "Конкорда" после вступления в силу соответствующего решения суда - юрист

НБУ должен нести ответственность за незаконную ликвидацию "Конкорда" после вступления в силу соответствующего решения суда - юрист
Эксклюзив

  •  72330 просмотра

Новости Бизнеса

WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

10 июня 2024, 11:09  •  62843 просмотра
"Аврора" создала и запустила в продажу уникальный продукт, чтобы собрать 3 000 000 грн для детей, потерявших родителей во время войны

"Аврора" создала и запустила в продажу уникальный продукт, чтобы собрать 3 000 000 грн для детей, потерявших родителей во время войны

5 июня 2024, 07:15  •  77902 просмотра
Благотворительный сбор "На щастя" - для пребывания в безопасности детей, спасенных от войны

Благотворительный сбор "На щастя" - для пребывания в безопасности детей, спасенных от войны

3 июня 2024, 09:59  •  97072 просмотра

Экономика

В Раде зарегистрировали новый законопроект о бронировании военнообязанных

В Раде зарегистрировали новый законопроект о бронировании военнообязанных

  •  7948 просмотра
Компании должны получать "черную метку" за серый экспорт зерна и нарушение санкций - эксперт

Компании должны получать "черную метку" за серый экспорт зерна и нарушение санкций - эксперт
Эксклюзив

  •  26873 просмотра
Свириденко призвала западных партнеров инвестировать в Украину и показала новый план страхования рисков

Свириденко призвала западных партнеров инвестировать в Украину и показала новый план страхования рисков

  •  25626 просмотра
Украина на конференции по восстановлению подписала 12 соглашений по энергетике

Украина на конференции по восстановлению подписала 12 соглашений по энергетике

  •  14142 просмотра
Сегодня по всей Украине будут действовать графики отключений электричества с 15:00 до 23:00, на Херсонщине возможны аварийные

Сегодня по всей Украине будут действовать графики отключений электричества с 15:00 до 23:00, на Херсонщине возможны аварийные

  •  30699 просмотра

Киев

В Киеве из-за ливня уже есть подтопления в трех районах

В Киеве из-за ливня уже есть подтопления в трех районах

  •  10563 просмотра
В Киеве ночью от атаки рф в метро укрывались более 6 тысяч человек, из них 600 - дети

В Киеве ночью от атаки рф в метро укрывались более 6 тысяч человек, из них 600 - дети

  •  34234 просмотра
Из-за непогоды в Киевской области аварийные отключения света

Из-за непогоды в Киевской области аварийные отключения света

  •  17861 просмотра
На Киевщине в результате вражеской агрессии ранен один человек и повреждены промышленные и частные объекты

На Киевщине в результате вражеской агрессии ранен один человек и повреждены промышленные и частные объекты

  •  42798 просмотра
В Киеве и по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В Киеве и по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога

  •  45749 просмотра