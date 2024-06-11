Україна представила 95 інвестиційних проектів на конференції з відновлення

Міністерство економіки на конференції з відновлення України-2024 у Берліні представило інвестиційний гайд, який містить 95 інвестиційних проєктів. В документі - ключова інформація для інвесторів, експертів та аналітиків, які цікавляться економічною політикою, відновленням та інвестиційною діяльністю в Україні. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки, передає УНН.

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Як визначається, інвестиційний гайд був підготовлений у співпраці з KSE Institute та за підтримки консультантів з великої четвірки. Документ окреслює пріоритетні для уряду сектори, а також зосереджується на розвитку переробної промисловості для усунення прогалин в експортній логістиці та збільшення доданої вартості.

Гайд містить детальний огляд ключових секторів – енергетики, транспорту та логістики, агропромислового комплексу, "зеленої" металургії, фармацевтичної галузі та медицини, критичних матеріалів, ІТ, а також приклади інвестиційних проєктів. Крім того, як повідомляється, гайд детально описує інвестиційний ландшафт України.

Документ також містить 95 інвестиційних проєктів, що потребують близько $27 млрд фінансування. До гайду було включено проєкти в різних секторах економіки, які представляють різні компанії (за розміром, формою власності, сферою діяльності).

У Мінекономіки зазначили, що багато проектів наразі вимагають подальшого доопрацювання. З цією метою уряд працює над запуском Project Preparation Facility для збільшення кількості готових для залучення фінансування проектів.

Щоб наздогнати країни ЄС за рівнем ВВП на душу населення, Україні потрібні інвестиції або передача технологій у розмірі $10-30 млрд на рік протягом наступного десятиліття. Війна не означає ембарго на інвестиції. У 2023 році іноземні інвестори вклали в економіку України $4,25 млрд, що перевищує обсяги 2016-2017 років. Ми маємо продовжувати збільшувати цей показник - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

У відомстві розповіли, що інвестування в Україну саме зараз є стратегічно вигідним з огляду на декілька факторів. Так, міжнародна фінансова допомога та механізми співфінансування підтримують приватні інвестиції. Водночас сприятливі глобальні тренди, такі як декарбонізація та євроінтеграція, у поєднанні з великими потребами у реконструкції інфраструктури, енергетики та сільського господарства, створюють значні можливості.

Реконструкція за міжнародної підтримки буде драйвером економічного зростання України, що забезпечить потенціал для отримання високих прибутків. Крім того, прогрес України на шляху до ЄС наближає її стандарти до європейського ринку, покращуючи інвестиційні перспективи.

Ми усвідомлюємо виклики та ризики, пов'язані з інвестуванням в Україну під час війни, тому разом з партнерами прагнемо підтримувати інвесторів за допомогою дієвих заходів та стимулів. Серед них – гарантії Ukraine Facility, країн G7, страхування військових ризиків, цільові державні програми підтримки, дерегуляція, податкові пільги та доступне фінансування. Ми запрошуємо інвесторів приєднатися до нас на цьому трансформаційному шляху до стійкого та успішного майбутнього України, сприяючи відновленню та економічному зростанню країни та отримуючи дивіденди від цього - заявив заступник міністра економіки України Володимир Кузьо.

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