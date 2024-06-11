Украина представила 95 инвестиционных проектов на конференции по восстановлению

Министерство экономики на конференции по восстановлению Украины-2024 в Берлине представило инвестиционный гайд, который содержит 95 инвестиционных проектов. В документе-ключевая информация для инвесторов, экспертов и аналитиков, интересующихся экономической политикой, восстановлением и инвестиционной деятельностью в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики, передает УНН.

Детали

Как определено, инвестиционный гайд был подготовлен в сотрудничестве с KSE Institute и при поддержке консультантов из большой четверки. В документе излагаются секторы, приоритетные для правительства, а также основное внимание уделяется развитию перерабатывающей промышленности для устранения пробелов в экспортной логистике и увеличения добавленной стоимости.

Гайд содержит подробный обзор ключевых секторов-энергетики, транспорта и логистики, агропромышленного комплекса, "зеленой" металлургии, фармацевтической отрасли и медицины, критических материалов, ИТ, а также примеры инвестиционных проектов. Кроме того, как сообщается, гайд подробно описывает инвестиционный ландшафт Украины.

Документ также содержит 95 инвестиционных проектов, требующих около $27 млрд финансирования. В гайд были включены проекты в разных секторах экономики, которые представляют разные компании (по размеру, форме собственности, сфере деятельности).

В Минэкономики отметили, что многие проекты сейчас требуют дальнейшей доработки. С этой целью правительство работает над запуском Project Preparation Facility для увеличения количества готовых для привлечения финансирования проектов.

Чтобы догнать страны ЕС по уровню ВВП на душу населения, Украине нужны инвестиции или передача технологий в размере $10-30 млрд в год в течение следующего десятилетия. Война не означает эмбарго на инвестиции. В 2023 году иностранные инвесторы вложили в экономику Украины $4,25 млрд, что превышает объемы 2016-2017 годов. Мы должны продолжать увеличивать этот показатель - отметила первая вице-премьер-министр-министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В ведомстве рассказали, что инвестирование в Украину именно сейчас является стратегически выгодным, учитывая несколько факторов. Так, международная финансовая помощь и механизмы софинансирования поддерживают частные инвестиции. В то же время благоприятные глобальные тренды, такие как декарбонизация и евроинтеграция, в сочетании с большими потребностями в реконструкции инфраструктуры, энергетики и сельского хозяйства, создают значительные возможности.

Реконструкция по международной поддержке будет драйвером экономического роста Украины, что обеспечит потенциал для получения высоких прибылей. Кроме того, прогресс Украины на пути к ЕС приближает ее стандарты к европейскому рынку, улучшая инвестиционные перспективы.

Мы осознаем вызовы и риски, связанные с инвестированием в Украину во время войны, поэтому вместе с партнерами стремимся поддерживать инвесторов с помощью действенных мер и стимулов. Среди них-гарантии Ukraine Facility, стран G7, страхование военных рисков, целевые государственные программы поддержки, дерегуляция, налоговые льготы и доступное финансирование. Мы приглашаем инвесторов присоединиться к нам на этом трансформационном пути к устойчивому и успешному будущему Украины, способствуя восстановлению и экономическому росту страны и получая дивиденды от этого - заявил заместитель министра экономики Украины Владимир Кузьо.

Украина нуждается в до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет - Шмыгаль