Свириденко закликала західних партнерів інвестувати в Україну та показала новий план страхування ризиків

Міністр економіки України Юлія Свириденко анонсувала важливі кроки у розширенні страхового покриття для залучення інвестицій під час виступу на URC-2024. Вона підкреслила, що українське законодавство було адаптовано для включення військових та політичних ризиків, що стосуються прямих іноземних інвестицій, передає кореспондент УНН.

Ми об’єднуємо всі інструменти водного страхування, які існують на ринку, щоб показати вам, наскільки широкою є ця підтримка, щоб ви могли це побачити. Ми активно розширюємо пропозицію страхування ризиків, щоб заохочувати інвестиції як українських, так і міжнародних інвесторів, зокрема для пом’якшення страхування військових ризиків

Вона зазначила, що ці ризики включають політичне насильство, обмеження на конвертацію валюти, експропріацію, а також ризики, пов’язані з торгівлею, транспортуванням або зберіганням товарів та фінансовими зобов’язаннями.

Ми намагаємося розробити комплексні варіанти страхування ризиків, а також співпрацюємо з іноземними урядами та експертними агентствами країн-партнерів для розробки спеціалізованих страхових рішень для глобальних інвесторів на національному рівні. Нещодавнє українське законодавство розширило повноваження Національного експертного кредитного агентства, щоб включити страхування прямих інвестицій та інвестиційні кредити для розвитку експортоорієнтованого бізнесу. Тож тепер ми вносимо зміни до чинного законодавства та починаємо надавати це страхування для української компанії, щоб отримати страхування у квітні 2024 року

За її словами, Україна розширила визначення страхового покриття, включивши військові ризики, такі як військові конфлікти і незвичайні події, а також політичні ризики, як-от законні дії держави та незаконне скасування ліцензій. Також будуть доступні додаткові інструменти через новостворену українську гарантійну програму в рамках інвестиційної програми в Україні, яка включає плани фінансування.

Таким чином, одна з цих двох частин, це 7,8 мільярда євро, забезпечить покриття фінансових ризиків для широкого спектру операцій як у державному, так і в приватному секторах

Вона закликала інвесторів використовувати цей механізм і скористатися перевагами цієї системи підтримки.

Протягом цих двох днів ми кілька разів наголошували, що війна не є ембарго на інвестиції, і остаточні цифри прямих іноземних інвестицій минулого року показали нам, що 4,2 мільярда в українську економіку – це більше, ніж у 2016 2017 роках, і ми повинні підняти ці цифри