Бизнес демонстрирует растущую уверенность в будущем: предприятия ожидают увеличения инвестиций и производства - НБУ

Бизнес улучшает прогнозы по привлечению инвестиций и стабилизации курса. По данным НБУ, об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей 670 предприятий в I квартале 2025 года. Таким образом индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) вырос до 108,2% со 101,8% в IV квартале 2024 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на НБУ.

Макроэкономическая ситуация в Украине

Бизнес существенно улучшил оценки объема производства товаров и услуг в Украине на следующие 12 месяцев. Представители всех видов и направлений экономической деятельности из 13 областей ожидают, что произойдет активизация производства и увеличится количество работников.

Самые высокие ожидания продемонстрировали:

представители крупного предприятия;

респонденты перерабатывающей деятельности;

опрошенные, использующие только экспортные операции.

Несколько возросли и инфляционные ожидания. Большинство опрошенных считают, что годовая инфляция составляет 11,5% по сравнению с 10,3% в предыдущем квартале.

В то же время второй квартал подряд ослабились курсовые ожидания. По заключению респондентов, в течение года среднее значение обменного курса составляет 44,23 грн за доллар (в предыдущем квартале – 44,42 грн за доллар).

Развитие предприятий

Впервые за год бизнес положительно оценил перспективы собственного финансово-экономического развития. Улучшения ожидали в основном представители крупнейшего строительства и перерабатывающей промышленности. В то же время респонденты из сферы торговли, транспорта и связи все еще имеют пессимистические ожидания.

Роста общих объемов реализации продукции ожидали респонденты всех видов экономической деятельности, больше всего – перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и других видов деятельности.

Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, рассчитывают на увеличение их объемов, больше всего - предприятия энерго- и водоснабжения, а также добывающей промышленности.

Оценки по занятости смягчились. Предприятия добывающей промышленности, строительства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ожидают увеличения количества работников. В то же время респонденты торговли, энерго- и водоснабжения, транспорта – наоборот.

Участники опроса ожидали более высоких темпов роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника.

Оценка предприятий относительно потребностей в позиционных долях предприятий, планирующих запретить банковское кредитование, остались практически на уровне предыдущего квартала – 35,2%. Традиционный бизнес отдает предпочтение кредитам в гривне – 80,9%.

Военные действия и их последствия остаются доминирующим фактором, что с развитием предприятий. В то же время более двух лет усиливают влияние на нехватку квалифицированных работников - отмечают в НБУ.

НБУ рассчитывает, что законопроект о страховании военных рисков ВР примет еще до конца I полугодия