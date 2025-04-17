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Бизнес демонстрирует растущую уверенность в будущем: предприятия ожидают увеличения инвестиций и производства - НБУ

Киев • УНН

 • 4900 просмотра

Опрос НБУ показал, что бизнес ожидает увеличения объемов производства и инвестиций. Также, улучшились прогнозы по курсу гривны и занятости.

Бизнес демонстрирует растущую уверенность в будущем: предприятия ожидают увеличения инвестиций и производства - НБУ

Бизнес улучшает прогнозы по привлечению инвестиций и стабилизации курса. По данным НБУ, об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей 670 предприятий в I квартале 2025 года. Таким образом индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) вырос до 108,2% со 101,8% в IV квартале 2024 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на НБУ.

Макроэкономическая ситуация в Украине

Бизнес существенно улучшил оценки объема производства товаров и услуг в Украине на следующие 12 месяцев. Представители всех видов и направлений экономической деятельности из 13 областей ожидают, что произойдет активизация производства и увеличится количество работников.

Самые высокие ожидания продемонстрировали:

  • представители крупного предприятия;
    • респонденты перерабатывающей деятельности;
      • опрошенные, использующие только экспортные операции.

        Несколько возросли и инфляционные ожидания. Большинство опрошенных считают, что годовая инфляция составляет 11,5% по сравнению с 10,3% в предыдущем квартале.

        В то же время второй квартал подряд ослабились курсовые ожидания. По заключению респондентов, в течение года среднее значение обменного курса составляет 44,23 грн за доллар (в предыдущем квартале – 44,42 грн за доллар).

        Развитие предприятий

        Впервые за год бизнес положительно оценил перспективы собственного финансово-экономического развития. Улучшения ожидали в основном представители крупнейшего строительства и перерабатывающей промышленности. В то же время респонденты из сферы торговли, транспорта и связи все еще имеют пессимистические ожидания.

        Роста общих объемов реализации продукции ожидали респонденты всех видов экономической деятельности, больше всего – перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и других видов деятельности.

        Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, рассчитывают на увеличение их объемов, больше всего - предприятия энерго- и водоснабжения, а также добывающей промышленности.

        Оценки по занятости смягчились. Предприятия добывающей промышленности, строительства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ожидают увеличения количества работников. В то же время респонденты торговли, энерго- и водоснабжения, транспорта – наоборот.

        Участники опроса ожидали более высоких темпов роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника.

        Оценка предприятий относительно потребностей в позиционных долях предприятий, планирующих запретить банковское кредитование, остались практически на уровне предыдущего квартала – 35,2%. Традиционный бизнес отдает предпочтение кредитам в гривне – 80,9%.

        Военные действия и их последствия остаются доминирующим фактором, что с развитием предприятий. В то же время более двух лет усиливают влияние на нехватку квалифицированных работников

        - отмечают в НБУ.

        НБУ рассчитывает, что законопроект о страховании военных рисков ВР примет еще до конца I полугодия17.04.25, 16:40 • 9582 просмотра

        Алена Уткина

        Алена Уткина

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