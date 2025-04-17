Бизнес демонстрирует растущую уверенность в будущем: предприятия ожидают увеличения инвестиций и производства - НБУ
Киев • УНН
Опрос НБУ показал, что бизнес ожидает увеличения объемов производства и инвестиций. Также, улучшились прогнозы по курсу гривны и занятости.
Бизнес улучшает прогнозы по привлечению инвестиций и стабилизации курса. По данным НБУ, об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей 670 предприятий в I квартале 2025 года. Таким образом индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) вырос до 108,2% со 101,8% в IV квартале 2024 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на НБУ.
Макроэкономическая ситуация в Украине
Бизнес существенно улучшил оценки объема производства товаров и услуг в Украине на следующие 12 месяцев. Представители всех видов и направлений экономической деятельности из 13 областей ожидают, что произойдет активизация производства и увеличится количество работников.
Самые высокие ожидания продемонстрировали:
- представители крупного предприятия;
- респонденты перерабатывающей деятельности;
- опрошенные, использующие только экспортные операции.
Несколько возросли и инфляционные ожидания. Большинство опрошенных считают, что годовая инфляция составляет 11,5% по сравнению с 10,3% в предыдущем квартале.
В то же время второй квартал подряд ослабились курсовые ожидания. По заключению респондентов, в течение года среднее значение обменного курса составляет 44,23 грн за доллар (в предыдущем квартале – 44,42 грн за доллар).
Развитие предприятий
Впервые за год бизнес положительно оценил перспективы собственного финансово-экономического развития. Улучшения ожидали в основном представители крупнейшего строительства и перерабатывающей промышленности. В то же время респонденты из сферы торговли, транспорта и связи все еще имеют пессимистические ожидания.
Роста общих объемов реализации продукции ожидали респонденты всех видов экономической деятельности, больше всего – перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и других видов деятельности.
Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, рассчитывают на увеличение их объемов, больше всего - предприятия энерго- и водоснабжения, а также добывающей промышленности.
Оценки по занятости смягчились. Предприятия добывающей промышленности, строительства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ожидают увеличения количества работников. В то же время респонденты торговли, энерго- и водоснабжения, транспорта – наоборот.
Участники опроса ожидали более высоких темпов роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника.
Оценка предприятий относительно потребностей в позиционных долях предприятий, планирующих запретить банковское кредитование, остались практически на уровне предыдущего квартала – 35,2%. Традиционный бизнес отдает предпочтение кредитам в гривне – 80,9%.
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