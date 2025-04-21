Кредитный рынок оживляется: банки прогнозируют дальнейший рост спроса

В первом квартале 2025 года банки зафиксировали рост спроса на кредиты как со стороны бизнеса, так и со стороны домохозяйств. Финансовые учреждения также прогнозируют дальнейший рост объемов кредитования. Об этом сообщает Нацбанк со ссылкой на ежеквартальный Опрос об условиях банковского кредитования, пишет УНН.

Банки фиксируют рост спроса бизнеса и населения на кредиты, как и раньше, ожидают увеличения спроса в дальнейшем и прогнозируют рост объема кредитного портфеля корпораций и домохозяйств в следующие 12 месяцев - отмечает Нацбанк.

Как сообщается, по результатам опроса, в первом квартале спрос на корпоративные займы несколько повысился, преимущественно на гривневые. Во втором квартале респонденты прогнозируют рост спроса на все виды кредитов бизнеса.

Также возрос интерес населения к кредитованию. Некоторые крупные банки сообщили об оживлении спроса на ипотеку, благодаря чему баланс ответов достиг самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения. Значительная часть респондентов ожидает дальнейшего роста спроса на ипотечные и потребительские кредиты.

Долговая нагрузка бизнеса оставалась средней, считают респонденты, а закредитованность домохозяйств низкая.

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Также, по данным опроса, банки несколько смягчили стандарты кредитования для краткосрочных и гривневых займов бизнеса и ожидают их смягчения в дальнейшем. Уровень одобрения заявок для кредитов бизнеса в целом не изменился.

Кредитные стандарты для ипотеки и потребительских займов смягчаются уже четыре квартала подряд, также респонденты планируют их смягчить и в следующем квартале. Уровень одобрения заявок повысился по всем видам кредитов домохозяйствам - сообщает Нацбанк.

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В то же время банки зафиксировали рост валютного и кредитного рисков, а также некоторое повышение процентного и операционного рисков. Во втором квартале финансовые учреждения ожидают роста почти всех видов рисков, кроме операционного.

Справочно

Отмечено, что в опросе приняло участие 26 финансовых учреждений, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%.