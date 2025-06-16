Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки.

К концу 2025 года курс доллара США в Украине может достичь уровня 44 гривен, а евро - около 49-50 гривен. Такой прогноз озвучила соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions, эксперт в сфере финансов Елена Соседка в эксклюзивном комментарии для УНН.

Детали

По словам Елены Соседки, гривна продолжает находиться под умеренным, но постоянным девальвационным давлением, хотя ситуация остается контролируемой. Основными факторами являются постепенное свертывание валютных ограничений, импортное давление, активность спекулянтов, а также внешняя финансовая поддержка, удерживающая курс в пределах стабильности.

Финансовая аналитика рынка свидетельствует, что сейчас доллар находится на уровне около 41,5 грн, однако в ближайшие месяцы ожидается постепенный рост в пределах 6-7%. Согласно прогнозам Dragon Capital, на конец 2025 года курс может составить 44 грн/$. В первом квартале нацвалюта даже немного укрепилась - ≈41,5 грн/$, но регулятор уже формирует "коридор гибкости", чтобы не допустить резких скачков.

До конца года курс доллара, скорее всего, вырастет до 43-44 гривен. Это прогнозируемое и не критическое ослабление гривны, которое происходит в условиях относительно стабильной экономики военного времени - отметила Елена Соседка.

В то же время евро демонстрирует несколько более высокую волатильность. По состоянию на 16 июня евро по курсу Национального банка Украины стоит 47,6, на наличном рынке торгуется в пределах 47,3-48,3 грн, и эта динамика, по словам финансового эксперта, имеет несколько ключевых объяснений.

"Евро дорожает быстрее, чем доллар, прежде всего из-за высокого спроса со стороны импортеров - это и горючее, и сезонная продукция, и товары из ЕС. Но также имеем существенное влияние спекулятивной активности. Евро часто используется в "коротких" арбитражных стратегиях на фоне колебаний курса доллара к евро на мировых рынках", - пояснила Соседка.

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В частности, в июне курс пары EUR/USD достиг уровня 1,12-1,13, что подталкивает к колебаниям и в украинских обменниках. Кроме того, на курс евро в Украине влияет и меньший объем валютных интервенций НБУ именно в этой валюте, в отличие от доллара. Как результат - более широкий спред между курсами покупки и продажи (до 1 гривны) и более высокая непредсказуемость для потребителей.

К декабрю евро вполне реально может приблизиться к отметке 49-50 грн. И здесь главная рекомендация - внимательно следить за рынком и избегать панических решений. Если вы работаете с этой валютой, важно выбирать проверенные каналы - банковские платформы с минимальным спредом - добавила эксперт.

Среди основных причин подорожания евро она также выделяет глобальную нестабильность валютного рынка, увеличение импортного спроса в условиях подготовки к отопительному сезону, а также попытки отдельных игроков воспользоваться разницей в курсах на наличном и межбанковском рынке.

"В отличие от доллара, евро у нас менее защищен от локальных спекуляций. Часто именно на этой валюте "играют", когда возникает хоть минимальный спрос. Это создает впечатление искусственного роста, но с точки зрения рынка - это классический эффект ограниченного предложения", - отметила Соседка.

В целом, по оценкам Елены Соседки, национальная валюта должна оставаться относительно стабильной, хотя и под давлением. На глобальный валютный рынок значительно влияет политика США, в частности Дональда Трампа. Его решения и высказывания часто являются непредсказуемыми и не поддаются классическому анализу. Сейчас разрыв между долларом и евро уже стал достаточно ощутимым - фактически рекордным за последние годы. Этот тренд либо сохранится, либо даже усилится.

Напомним

В первом квартале 2025 года украинцы оформили более 2,17 млн микрозаймов на общую сумму 12,72 млрд грн, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий долг перед микрофинансовыми организациями достиг 24,28 млрд грн. Средняя сумма одного кредита снизилась до 5 858 грн.

Ранее в Национальном банке Украины отмечали положительные тенденции в банковском секторе, в частности рост объемов кредитования бизнеса и населения. В то же время эксперты подчеркивают, что расширение сегмента "быстрых" кредитов свидетельствует об углублении проблемы платежеспособности и ограниченном доступе украинцев к классическому банковскому финансированию.