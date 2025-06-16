$41.450.04
47.690.39
ukenru
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
12:56 • 566 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
11:24 • 10958 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
09:55 • 26369 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
08:24 • 63185 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
07:14 • 52318 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
16 июня, 06:29 • 60100 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Эксклюзив
16 июня, 06:27 • 54981 просмотра
Неделя пути от напряжения к равновесию: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16–22 июня
16 июня, 05:14 • 54220 просмотра
Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 - Axios
15 июня, 05:00 • 75898 просмотра
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
14 июня, 18:01 • 130229 просмотра
Зеленский заявил, что украинские военные освободили Андреевку в Сумской области
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4м/с
40%
748мм
Популярные новости
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца07:59 • 68289 просмотра
Пока США замедлили помощь Украине, Европа наращивает ее – среди лидеров страны Скандинавии и Британия08:36 • 10458 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля09:17 • 29742 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков09:34 • 55271 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню09:40 • 41346 просмотра
публикации
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню09:40 • 41357 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков09:34 • 55286 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 133338 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 205320 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 263166 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Эммануэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля09:17 • 29752 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца07:59 • 68300 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 64914 просмотра
День отца и Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми: что еще отмечают 15 июня15 июня, 06:40 • 60504 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные13 июня, 15:24 • 158172 просмотра
Актуальное
Тесла Модель Y
Нефть марки Brent
Шахед-136
Калибр (семейство ракет)
Фокс Ньюс

Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки.

Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки

К концу 2025 года курс доллара США в Украине может достичь уровня 44 гривен, а евро - около 49-50 гривен. Такой прогноз озвучила соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions, эксперт в сфере финансов Елена Соседка в эксклюзивном комментарии для УНН.

Детали

По словам Елены Соседки, гривна продолжает находиться под умеренным, но постоянным девальвационным давлением, хотя ситуация остается контролируемой. Основными факторами являются постепенное свертывание валютных ограничений, импортное давление, активность спекулянтов, а также внешняя финансовая поддержка, удерживающая курс в пределах стабильности.

Финансовая аналитика рынка свидетельствует, что сейчас доллар находится на уровне около 41,5 грн, однако в ближайшие месяцы ожидается постепенный рост в пределах 6-7%. Согласно прогнозам Dragon Capital, на конец 2025 года курс может составить 44 грн/$. В первом квартале нацвалюта даже немного укрепилась - ≈41,5 грн/$, но регулятор уже формирует "коридор гибкости", чтобы не допустить резких скачков.

До конца года курс доллара, скорее всего, вырастет до 43-44 гривен. Это прогнозируемое и не критическое ослабление гривны, которое происходит в условиях относительно стабильной экономики военного времени

- отметила Елена Соседка.

В то же время евро демонстрирует несколько более высокую волатильность. По состоянию на 16 июня евро по курсу Национального банка Украины стоит 47,6, на наличном рынке торгуется в пределах 47,3-48,3 грн, и эта динамика, по словам финансового эксперта, имеет несколько ключевых объяснений. 

"Евро дорожает быстрее, чем доллар, прежде всего из-за высокого спроса со стороны импортеров - это и горючее, и сезонная продукция, и товары из ЕС. Но также имеем существенное влияние спекулятивной активности. Евро часто используется в "коротких" арбитражных стратегиях на фоне колебаний курса доллара к евро на мировых рынках", - пояснила Соседка.

Финансовая грамотность для детей: как сформировать здоровое отношение к деньгам с раннего возраста13.06.25, 11:47 • 78747 просмотров

В частности, в июне курс пары EUR/USD достиг уровня 1,12-1,13, что подталкивает к колебаниям и в украинских обменниках. Кроме того, на курс евро в Украине влияет и меньший объем валютных интервенций НБУ именно в этой валюте, в отличие от доллара. Как результат - более широкий спред между курсами покупки и продажи (до 1 гривны) и более высокая непредсказуемость для потребителей.

К декабрю евро вполне реально может приблизиться к отметке 49-50 грн. И здесь главная рекомендация - внимательно следить за рынком и избегать панических решений. Если вы работаете с этой валютой, важно выбирать проверенные каналы - банковские платформы с минимальным спредом

- добавила эксперт.

Среди основных причин подорожания евро она также выделяет глобальную нестабильность валютного рынка, увеличение импортного спроса в условиях подготовки к отопительному сезону, а также попытки отдельных игроков воспользоваться разницей в курсах на наличном и межбанковском рынке.

"В отличие от доллара, евро у нас менее защищен от локальных спекуляций. Часто именно на этой валюте "играют", когда возникает хоть минимальный спрос. Это создает впечатление искусственного роста, но с точки зрения рынка - это классический эффект ограниченного предложения", - отметила Соседка.

В целом, по оценкам Елены Соседки, национальная валюта должна оставаться относительно стабильной, хотя и под давлением. На глобальный валютный рынок значительно влияет политика США, в частности Дональда Трампа. Его решения и высказывания часто являются непредсказуемыми и не поддаются классическому анализу. Сейчас разрыв между долларом и евро уже стал достаточно ощутимым - фактически рекордным за последние годы. Этот тренд либо сохранится, либо даже усилится.

Напомним

В первом квартале 2025 года украинцы оформили более 2,17 млн микрозаймов на общую сумму 12,72 млрд грн, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий долг перед микрофинансовыми организациями достиг 24,28 млрд грн. Средняя сумма одного кредита снизилась до 5 858 грн. 

Ранее в Национальном банке Украины отмечали положительные тенденции в банковском секторе, в частности рост объемов кредитования бизнеса и населения. В то же время эксперты подчеркивают, что расширение сегмента "быстрых" кредитов свидетельствует об углублении проблемы платежеспособности и ограниченном доступе украинцев к классическому банковскому финансированию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаФинансы
Национальный банк Украины
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9