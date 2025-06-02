Українці у І кварталі оформили на 8% більше мікропозик, ніж торік - на понад 2,17 млн
Київ • УНН
У першому кварталі 2025 українці оформили понад 2,17 млн мікропозик на 12,72 млрд грн. Середня сума позики знизилась до 5 858 грн, а загальний борг сягнув 24,28 млрд.
Понад 2,17 млн мікропозик оформили українці за перший квартал 2025 року. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період торік. Загалом напозичали в у небанківських фінустанов (МФО) на 12,72 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на Опендатабот.
Деталі
У той же час, середня сума кредиту вперше за два роки зменшилася — на 2% — і наразі становить 5 858 грн. У середньому на місяць українці беруть 724 тисячі мікропозик.
Загалом українці заборгували МФО 24,28 млрд грн станом на 1 квітня 2025 року. Від початку повномасштабної війни борг зріс удвічі.
63% мікрокредитів беруть на термін від 93 днів до 1 року. Водночас у 15 разів побільшало довгострокових мікропозик — від 1 до 2 років.
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За оновленими даними Нацбанку, борги українців не зменшилися на 2,7 млрд грн, як було у минулих звітах, а навпаки збільшилися на 1,4 млрд грн наприкінці 2024 року. Загалом за 2024 рік борг зріс удвічі — на 10,7 млрд грн.
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У Національному банку України у травні повідомили про позитивні банківські тенденції: кредитування бізнесу та позики населенню зростають. У першому кварталі 2024 року в Україні спостерігається прискорене зростання гривневого кредитування бізнесу та високі темпи зростання позик населенню.