Украинцы в I квартале оформили на 8% больше микрозаймов, чем в прошлом году - более 2,17 млн

Более 2,17 млн микрозаймов оформили украинцы за первый квартал 2025 года. Это на 8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В общем назанимали у небанковских финучреждений (МФО) на 12,72 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Опендатабот.

Детали

В то же время, средняя сумма кредита впервые за два года уменьшилась — на 2% — и сейчас составляет 5 858 грн. В среднем в месяц украинцы берут 724 тысячи микрозаймов.

В общем украинцы задолжали МФО 24,28 млрд грн по состоянию на 1 апреля 2025 года. С начала полномасштабной войны долг вырос вдвое.

63% микрокредитов берут на срок от 93 дней до 1 года. В то же время в 15 раз увеличилось долгосрочных микрозаймов — от 1 до 2 лет.

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По обновленным данным Нацбанка, долги украинцев не уменьшились на 2,7 млрд грн, как было в прошлых отчетах, а наоборот увеличились на 1,4 млрд грн в конце 2024 года. В общем за 2024 год долг вырос вдвое — на 10,7 млрд грн.

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Напомним

В Национальном банке Украины в мае сообщили о положительных банковских тенденциях: кредитование бизнеса и займы населению растут. В первом квартале 2024 года в Украине наблюдается ускоренный рост гривневого кредитования бизнеса и высокие темпы роста займов населению.