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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости
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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости

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Украинцы в I квартале оформили на 8% больше микрозаймов, чем в прошлом году - более 2,17 млн

Киев • УНН

 • 686 просмотра

В первом квартале 2025 года украинцы оформили более 2,17 млн микрозаймов на 12,72 млрд грн. Средняя сумма займа снизилась до 5 858 грн, а общий долг достиг 24,28 млрд.

Украинцы в I квартале оформили на 8% больше микрозаймов, чем в прошлом году - более 2,17 млн

Более 2,17 млн микрозаймов оформили украинцы за первый квартал 2025 года. Это на 8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В общем назанимали у небанковских финучреждений (МФО) на 12,72 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Опендатабот.

Детали

В то же время, средняя сумма кредита впервые за два года уменьшилась — на 2% — и сейчас составляет 5 858 грн. В среднем в месяц украинцы берут 724 тысячи микрозаймов.

В общем украинцы задолжали МФО 24,28 млрд грн по состоянию на 1 апреля 2025 года. С начала полномасштабной войны долг вырос вдвое.

63% микрокредитов берут на срок от 93 дней до 1 года. В то же время в 15 раз увеличилось долгосрочных микрозаймов — от 1 до 2 лет.

Усиление лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы и объяснил на кого это повлияет28.05.25, 09:00 • 74044 просмотра

По обновленным данным Нацбанка, долги украинцев не уменьшились на 2,7 млрд грн, как было в прошлых отчетах, а наоборот увеличились на 1,4 млрд грн в конце 2024 года. В общем за 2024 год долг вырос вдвое — на 10,7 млрд грн.

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом20.05.25, 17:05 • 144646 просмотров

Напомним

В Национальном банке Украины в мае сообщили о положительных банковских тенденциях: кредитование бизнеса и займы населению растут. В первом квартале 2024 года в Украине наблюдается ускоренный рост гривневого кредитования бизнеса и высокие темпы роста займов населению.

Лилия Набока

Лилия Набока

ЭкономикаФинансы
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Украина
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