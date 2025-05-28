$41.570.06
47.300.30
ukenru
Усиление лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы и объяснил на кого это повлияет
Эксклюзив
06:00 • 1000 просмотра

Усиление лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы и объяснил на кого это повлияет

05:00 • 9188 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

Эксклюзив
27 мая, 13:16 • 81267 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция

Эксклюзив
27 мая, 11:19 • 87435 просмотра

Лето 2025 в цветах и стилях: главные тренды интерьера

Эксклюзив
27 мая, 08:04 • 95287 просмотра

Одесса, Закарпатье и Волынь: эксперт рассказал о вариантах отдыха

Эксклюзив
26 мая, 14:22 • 150832 просмотра

рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"

Эксклюзив
26 мая, 13:26 • 226089 просмотра

Дело главного юриста НБУ заморозили? Отсутствие подозрения может затянуть расследование на годы – судья в отставке

Эксклюзив
26 мая, 11:58 • 187208 просмотра

САП скрывает детали расследования дела о "сливах из НАБУ" и причастности Углавы - за год никаких подозрений

Эксклюзив
26 мая, 09:30 • 186250 просмотра

Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора

Эксклюзив
26 мая, 08:54 • 164934 просмотра

Маникюр и педикюр: главные тренды лета 2025

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3м/с
87%
745мм
Популярные новости

Атака по Харькову: прогремели по меньшей мере 4 взрыва

27 мая, 21:59 • 2744 просмотра

Киев настаивает на продлении временной защиты для украинцев в ЕС до наступления устойчивого мира

27 мая, 23:29 • 8042 просмотра

Суд вынес приговор российскому военному, который похищал у жителей Киевщины автомобили и вывозил их в Беларусь

01:38 • 9972 просмотра

Трамп озвучил Канаде цену за участие в противоракетном "Золотом куполе" и назвал условие бесплатной защиты

02:09 • 9224 просмотра

Рекордное количество американцев подало на получение гражданства Британии

02:42 • 4436 просмотра
публикации

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

05:00 • 9216 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 73150 просмотра

Топ трендов выпускной моды 2025: что актуально и сколько стоит

27 мая, 14:30 • 80602 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция
Эксклюзив

27 мая, 13:16 • 81281 просмотра

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

26 мая, 16:32 • 190095 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Кит Келлогг

Ким Чен Ын

Руслан Кравченко

Фридрих Мерц

Олаф Шольц

Актуальные места

Киев

Белый дом

Харьковская область

Покровск

Черниговская область

Реклама
УНН Lite

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 18918 просмотра

HBO официально представило актеров, которые сыграют Гарри Поттера, Гермиону и Рона в новом сериале

27 мая, 16:05 • 26597 просмотра

Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

27 мая, 09:48 • 96677 просмотра

American Music Awards 2025: триумф Билли Айлиш и список победителей

27 мая, 08:52 • 98158 просмотра

Marvel готовит новый спин-офф "ВандаВижн": стали известны первые имена из актерского состава

27 мая, 07:08 • 95219 просмотра
Актуальное

Хранитель

Фокс Ньюс

Truth Social

Бильд

Тесла Модель Y

Усиление лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы и объяснил на кого это повлияет

Киев • УНН

 • 896 просмотра

С июня лимит на переводы с карты на карту будет снижен до 100 тыс. грн. Это повлияет на тех, кто ведет предпринимательскую деятельность без уплаты налогов.

Усиление лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы и объяснил на кого это повлияет

Усиление лимитов на переводы с карты на карту до 100 тыс. грн с 150 тыс. грн, которое произойдет с июня, повлияет на тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без уплаты налогов. На официально зарегистрированных предпринимателей - это не будет влиять. Об этом сообщил журналисту УНН экономический эксперт Олег Пендзин.

Новый лимит по переводам с 1 июня

С 1 июня ряд украинских банков готовятся к снижению лимитов на денежные переводы с карты на карту до 100 тыс. грн с текущих 150 тыс. грн.

Несмотря на отмену соответствующих ограничений со стороны Национального банка Украины с 1 апреля 2025 года, меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, подписанный более 50 банками и финансовыми учреждениями, остается в силе.

С 1 апреля отменены ограничения НБУ на переводы между карточками физлиц в 150 тысяч гривен01.04.25, 06:13 • 23673 просмотра

Согласно меморандуму, с 1 февраля 2025 года клиенты банков-подписантов со "средним" и "низким" уровнями риска имели возможность переводить 150 тыс. грн в месяц, а с 1 июня лимит будет установлен до 100 тыс. грн в месяц. Для клиентов с "высоким" уровнем риска действует лимит в 50 тыс. грн.

В меморандуме также отмечается, что при наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода.

Кроме того, клиент во время обслуживания имеет право обратиться к Предоставителю Платежных Услуг-участнику Меморандума с запросом для повышения установленного лимита с обязательным предоставлением документального подтверждения средств.

Разъяснение от экономиста относительно усиления лимитов на переводы с 1 июня

Экономический эксперт Олег Пендзин в комментарии УНН разъяснил, кому стоит волноваться из-за лимитов на переводы с карты на карту, а кому нет.

"На официально зарегистрированных предпринимателей, ФЛП, это абсолютно никоим образом не будет влиять. Также это не повлияет на рядового украинца", - заявил Пендзин.

По его словам, речь идет об ограничении исключительно перечислений между физическими лицами.

"Это не касается тех физических лиц, которые имеют достаточно большие доходы и могут объяснить происхождение средств. Это повлияет в первую очередь на тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без уплаты налогов, надлежащей регистрации. По большому счету ситуация абсолютно не критическая. Мы с вами прожили в ограничениях Национального банка Украины, когда был лимит 150 тыс. грн в месяц", - пояснил Пендзин.

Также он отметил, что если человек официально продал квартиру, или у него есть очень высокий доход, или человек получил еще какие-то другие поступления, которые банк зафиксировал, финансовый мониторинг зафиксировал, то 100 тыс. грн не будет ограничением.

Количество мошенничеств с платежными картами в Украине снизилось, но сумма убытков возросла - НБУ12.05.25, 15:50 • 2201 просмотр

Банки, которые являются подписантами меморандума

Сейчас подписантами меморандума являются:

• АО "ОЩАДБАНК";

• АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК";

• АО "КБ "ПРИВАТ БАНК"";

• АО "УНИВЕРСАЛ БАНК";

• АО "Укрэксимбанк";

• АБ "УКРГАЗБАНК";

• АО "КРИСТАЛБАНК";

• АО "КБ "ГЛОБУС";

• ПАО "МТБ БАНК";

• АО "АБ "РАДАБАНК";

• АО "Идея Банк";

• АО "АЛЬТБАНК";

• АО "Банк Альянс";

• АО "ЕПБ";

• АБ "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ";

• АО "Поликомбанк";

• АО "БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ";

• АО "Украинский банк реконструкции и развития";

• АО "ОКСИ БАНК";

• АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК";

• АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК";

• ООО "НоваПэй" (NovaPay);

• АО "ПроКредит Банк";

• АО "Коминбанк";

• АО "Правекс банк";

• ООО "ФК "ЭВО" (RozetkaPay);

• АО "БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ"";

• АО "СЕНС БАНК";

• АО "СКАЙ-БАНК";

• АКБ "ЛЬВОВ";

• АО "ОТП БАНК";

• АО "КРЕДОБАНК";

• АО "ПУМБ";

• АБ "ПИВДЕННЫЙ";

• АО "А-БАНК";

• ПАО "БАНК-ВОСТОК";

• АО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПР";

• ПуАО "КБ" "АКОРДБАНК";

• АО "КРЕДИТВЕСТ БАНК";

• АО "ТАСКОМБАНК";

• АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК";

• АО БАНК "ГРАНД";

• АО "Банк 3⁄4";

• АО "Мотор-Банк";

• АО "АСВИО БАНК";

• АО "РВС БАНК";

• АКБ "ИНДУСТРИАЛ БАНК";

• АО "УКРСИББАНК";

• АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК";

• АО "ПОЛТАВА-БАНК";

• АО "ЮНЕКС БАНК";

• АО "ПИРЕУС БАНК МКБ";

• АО "БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЭкономикаФинансы
Райффайзен Банк Интернациональ
Ощадбанк
ПриватБанк
Национальный банк Украины
Brent
$63.87
Bitcoin
$108,946.00
S&P 500
$5,915.20
Tesla
$359.54
Газ TTF
$37.01
Золото
$3,322.31
Ethereum
$2,644.99