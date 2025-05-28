Усиление лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы и объяснил на кого это повлияет
Киев • УНН
С июня лимит на переводы с карты на карту будет снижен до 100 тыс. грн. Это повлияет на тех, кто ведет предпринимательскую деятельность без уплаты налогов.
Усиление лимитов на переводы с карты на карту до 100 тыс. грн с 150 тыс. грн, которое произойдет с июня, повлияет на тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без уплаты налогов. На официально зарегистрированных предпринимателей - это не будет влиять. Об этом сообщил журналисту УНН экономический эксперт Олег Пендзин.
Новый лимит по переводам с 1 июня
С 1 июня ряд украинских банков готовятся к снижению лимитов на денежные переводы с карты на карту до 100 тыс. грн с текущих 150 тыс. грн.
Несмотря на отмену соответствующих ограничений со стороны Национального банка Украины с 1 апреля 2025 года, меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, подписанный более 50 банками и финансовыми учреждениями, остается в силе.
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Согласно меморандуму, с 1 февраля 2025 года клиенты банков-подписантов со "средним" и "низким" уровнями риска имели возможность переводить 150 тыс. грн в месяц, а с 1 июня лимит будет установлен до 100 тыс. грн в месяц. Для клиентов с "высоким" уровнем риска действует лимит в 50 тыс. грн.
В меморандуме также отмечается, что при наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода.
Кроме того, клиент во время обслуживания имеет право обратиться к Предоставителю Платежных Услуг-участнику Меморандума с запросом для повышения установленного лимита с обязательным предоставлением документального подтверждения средств.
Разъяснение от экономиста относительно усиления лимитов на переводы с 1 июня
Экономический эксперт Олег Пендзин в комментарии УНН разъяснил, кому стоит волноваться из-за лимитов на переводы с карты на карту, а кому нет.
"На официально зарегистрированных предпринимателей, ФЛП, это абсолютно никоим образом не будет влиять. Также это не повлияет на рядового украинца", - заявил Пендзин.
По его словам, речь идет об ограничении исключительно перечислений между физическими лицами.
"Это не касается тех физических лиц, которые имеют достаточно большие доходы и могут объяснить происхождение средств. Это повлияет в первую очередь на тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без уплаты налогов, надлежащей регистрации. По большому счету ситуация абсолютно не критическая. Мы с вами прожили в ограничениях Национального банка Украины, когда был лимит 150 тыс. грн в месяц", - пояснил Пендзин.
Также он отметил, что если человек официально продал квартиру, или у него есть очень высокий доход, или человек получил еще какие-то другие поступления, которые банк зафиксировал, финансовый мониторинг зафиксировал, то 100 тыс. грн не будет ограничением.
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Банки, которые являются подписантами меморандума
Сейчас подписантами меморандума являются:
• АО "ОЩАДБАНК";
• АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК";
• АО "КБ "ПРИВАТ БАНК"";
• АО "УНИВЕРСАЛ БАНК";
• АО "Укрэксимбанк";
• АБ "УКРГАЗБАНК";
• АО "КРИСТАЛБАНК";
• АО "КБ "ГЛОБУС";
• ПАО "МТБ БАНК";
• АО "АБ "РАДАБАНК";
• АО "Идея Банк";
• АО "АЛЬТБАНК";
• АО "Банк Альянс";
• АО "ЕПБ";
• АБ "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ";
• АО "Поликомбанк";
• АО "БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ";
• АО "Украинский банк реконструкции и развития";
• АО "ОКСИ БАНК";
• АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК";
• АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК";
• ООО "НоваПэй" (NovaPay);
• АО "ПроКредит Банк";
• АО "Коминбанк";
• АО "Правекс банк";
• ООО "ФК "ЭВО" (RozetkaPay);
• АО "БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ"";
• АО "СЕНС БАНК";
• АО "СКАЙ-БАНК";
• АКБ "ЛЬВОВ";
• АО "ОТП БАНК";
• АО "КРЕДОБАНК";
• АО "ПУМБ";
• АБ "ПИВДЕННЫЙ";
• АО "А-БАНК";
• ПАО "БАНК-ВОСТОК";
• АО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПР";
• ПуАО "КБ" "АКОРДБАНК";
• АО "КРЕДИТВЕСТ БАНК";
• АО "ТАСКОМБАНК";
• АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК";
• АО БАНК "ГРАНД";
• АО "Банк 3⁄4";
• АО "Мотор-Банк";
• АО "АСВИО БАНК";
• АО "РВС БАНК";
• АКБ "ИНДУСТРИАЛ БАНК";
• АО "УКРСИББАНК";
• АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК";
• АО "ПОЛТАВА-БАНК";
• АО "ЮНЕКС БАНК";
• АО "ПИРЕУС БАНК МКБ";
• АО "БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ".