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Количество мошенничеств с платежными картами в Украине снизилось, но сумма убытков возросла - НБУ

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Количество мошеннических операций с платежными картами уменьшилось на 1%, но убытки выросли на 37% и достигли 1,1 млрд грн. Большинство мошенничеств происходят в интернете из-за социальной инженерии.

Количество мошенничеств с платежными картами в Украине снизилось, но сумма убытков возросла - НБУ

В прошлом году количество мошенничества с платежными картами уменьшилось на 2 тыс. операций (на 1%) – до 270 тыс. операций. Однако убытки от них выросли на 37% – до общей суммы 1,1 млрд гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный банк Украины в Telegram.

Детали

По данным НБУ, на один миллион расходных операций с платежными картами приходилась 31 мошенническая операция.

Средняя сумма одной незаконной операции выросла на 39% по сравнению с 2023 годом. Она увеличилась с 3 065 гривен в 2023 году до 4 247 грн в 2024 году.

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Произошел также рост общей суммы расходных операций с использованием платежных карт – на 8%. Соответственно относительный уровень убытков от мошенничества с использованием платежных карт к общей сумме расходных операций вырос на 28%.

Показатели убытков от мошенничества за 2024 год демонстрируют, что в большинстве случаев люди становятся жертвами мошенников из-за несоблюдения основных правил платежной безопасности. Поэтому в 2025 году Национальный банк планирует продолжить практику повышения уровня осведомленности граждан о правилах безопасного использования платежных карт и интернет-банкинга и повторно провести Всеукраинскую информационную кампанию по платежной безопасности "ШахрайГудбай"

– сообщил заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан.

Следовательно, на один миллион гривен, потраченных с помощью платежных карт, приходилось 176 грн убытков от мошенничества.

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Большинство мошенничеств были реализованы через интернет – 83% от общего количества случаев мошеннических операций. Преимущественное большинство мошеннических случаев вызвано, как и в предыдущие годы, социальной инженерией. То есть, когда клиенты самостоятельно разглашают личные данные, реквизиты платежных карт, подтверждающие коды и пароли для проведения платежных операций.

Напомним

Киберспециалисты СБУ совместно с чешскими правоохранителями ликвидировали колл-центр в Закарпатье, который обворовывал на миллионы счета жителей Евросоюза. Четырем организаторам схемы грозит до 12 лет тюрьмы.

Лилия Набока

Лилия Набока

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