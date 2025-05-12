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Легализация криптовалют в Украине: что думают украинцы о такой инициативе
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Легализация криптовалют в Украине: что думают украинцы о такой инициативе

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Легализация криптовалют в Украине: что думают украинцы о такой инициативе

Киев • УНН

 • 6978 просмотра

Большинство украинцев поддерживают легализацию криптовалют, но не ожидают быстрой популярности. По прогнозам, цифровые активы станут популярными через 10-15 лет.

Легализация криптовалют в Украине: что думают украинцы о такой инициативе

Большинство украинцев положительно оценивают идею легализации криптовалют в Украине, однако, по их мнению, популярными среди населения цифровые активы станут не скоро. Об этом свидетельствует опрос, который провел УНН.

Контекст

В феврале сообщалось, что виртуальная купюра скоро будет законной в Украине. Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов в комментарии корреспонденту УНН сообщил, что законопроект уже достаточно проработан и должен приниматься депутатами Верховной Рады. Цель легализации – запустить рынок виртуальных активов. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку представила матрицу налогообложения виртуальных активов, которая может заработать в будущем. Ожидается, что рынок криптовалют в Украине запустят  до конца года.

Детали

Украинцы в опросе, проведенном УНН, прогнозируют, что популярными цифровые активы среди населения станут через 10-15 лет.

Для нас тема криптовалюты вообще не актуальна, но я думаю, что, возможно, в будущем, через лет 10-15, она наберет какой-то минимальной популярности, и больше пользователей будут вкладывать именно в криптовалюту

— отметила одна из респондентов. 

Другие опрошенные также считают цифровые активы перспективными, но убеждены, что их развитие в Украине будет постепенным и не достигнет больших масштабов в ближайшие годы.

Некоторые участники опроса считают, что ключом к развитию цифровых активов станет образовательная работа. "Возможно, даже начнется какое-то образование по криптовалюте", - отметил один из респондентов. 

Некоторые из опрошенных с опаской относятся к нововведению на финансовом рынке. "Законопроект есть, увидим реализацию. Не знаю, как они будут это отслеживать, облагать налогом и все остальное", - отметил один из респондентов.

В то же время часть опрошенных считает, что, несмотря на трендовость темы, рынок криптовалют в Украине будет переживать и подъемы, и спады. "Сейчас она стрельнет вверх, все начнут этим заниматься. Потом снова в заморозку пойдет, это на какой-то срок отложат" - прогнозирует один из респондентов.

В общем, украинцы сходятся во мнении, что развитие крипторынка требует времени и подготовки. "Где-то, может, лет через 5 это и выйдет на какое-то глобальное решение вопроса", — отметили они, подчеркивая, что вопрос криптовалют остается для многих пока достаточно непонятным.

Добавим

Финтехэкспертка и соучредительница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в комментарии УНН объяснила, что отсутствие четкого законодательства в Украине в сфере виртуальных активов приводит к ряду негативных последствий. Первое – это правовая неопределенность. Ведь компании и инвесторы сталкиваются с отсутствием четких правил, что в конечном итоге сдерживает развитие рынка.

Не менее важным следствием, по ее словам, также является отсутствие защиты прав. "Сейчас пользователи криптовалют в Украине остаются без механизмов защиты от мошенничества", - пояснила Елена Соседка.

Она добавила, что из-за отсутствия правового регулирования государство теряет экономические возможности, ведь сейчас в Украине ограничен приток инвестиций и развитие финтех-стартапов.

Кроме того, по ее словам, легализация криптовалют создаст благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в IT-сектор и финтех-стартапы. Это, в свою очередь, позволит создать новые рабочие места, повысить конкурентоспособность страны и предоставить гражданам доступ к новым финансовым инструментам.

Финтех-эксперт отмечает, что принятие закона о криптовалютах позволит также развивать инновации, в частности, легализация будет способствовать развитию блокчейн-технологий и финтех-сектора.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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