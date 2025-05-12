Легалізація криптовалют в Україні: що думають українці про таку ініціативу

Більшість українців позитивно оцінюють ідею легалізації криптовалют в Україні, однак на їхню думку, популярними серед населення цифрові активи стануть не скоро. Про це свідчить опитування, яке провів УНН.

Контекст

У лютому повідомлялося, що віртуальна купюра незабаром буде законною в Україні. Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов у коментарі кореспонденту УНН повідомив, що законопроєкт вже достатньо опрацьований і повинен прийматися депутатами Верховної Ради. Мета легалізації - запустити ринок віртуальних активів. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку представила матрицю оподаткування віртуальних активів, яка може запрацювати у майбутньому. Очікується, що ринок криптовалют в Україні запустять до кінця року.

Деталі

Українці в опитуванні, проведеному УНН, прогнозують, що популярними цифрові активи серед населення стануть через 10-15 років.

Для нас тема криптовалюти взагалі не актуальна, але я думаю, що, можливо, в майбутньому, через років 10–15, вона набере якоїсь мінімальної популярності, і більше користувачів будуть вкладати саме в криптовалюту — зазначила одна із респондентів.

Інші опитані також вважають цифрові активи перспективними, але переконані, що їхній розвиток в Україні буде поступовим і не досягне великих масштабів у найближчі роки.

Деякі учасники опитування вважають, що ключем до розвитку цифрових активів стане освітня робота. "Можливо, навіть почнеться якась освіта з криптовалюти", - зазначив один із респондентів.

Дехто з опитаних з пересторогою ставиться до нововведення на фінансовому ринку. "Законопроєкт є, побачимо реалізацію. Не знаю, як вони будуть це відстежувати, оподатковувати і все інше", - зазначив один з респондентів.

Водночас частина опитаних вважає, що, попри трендовість теми, ринок криптовалют в Україні переживатиме і підйоми, і спади. "Зараз вона стрельне вверх, всі почнуть цим займатися. Потім знову в заморозку піде, це на якийсь термін відкладуть" - прогнозує один з респондентів.

Загалом українці сходяться на думці, що розвиток крипторинку вимагає часу та підготовки. "Десь, може, років через 5 це і вийде на якесь глобальне вирішення питання", — зазначили вони, підкреслюючи, що питання криптовалют залишається для багатьох поки що досить незрозумілим.

Додамо

Фінтехекспертка та співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech SolutionsОлена Сосєдка у коментарі УНН пояснила, що відсутність чіткого законодавства в Україні у сфері віртуальних активів призводить до низки негативних наслідків. Перше – це правова невизначеність. Адже компанії та інвестори стикаються з відсутністю чітких правил, що в кінцевому підсумку стримує розвиток ринку.

Не менш важливим наслідком, за її словами, також є відсутність захисту прав. "Зараз користувачі криптовалют в Україні залишаються без механізмів захисту від шахрайства", - пояснила Олена Сосєдка.

Вона додала, що через відсутність правового регулювання держава втрачає економічні можливості, адже зараз в Україні обмежений приплив інвестицій і розвиток фінтех-стартапів.

Крім того, за її словами, легалізація криптовалют створить сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій в IT-сектор і фінтех-стартапи. Це, своєю чергою, дозволить створити нові робочі місця, підвищити конкурентоспроможність країни та надати громадянам доступ до нових фінансових інструментів.

Фінтех-експерт зазначає, що прийняття закону про криптовалюти дозволить також розвивати інновації, зокрема, легалізація сприятиме розвитку блокчейн-технологій і фінтех-сектора.