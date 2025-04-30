Новая мошенническая схема: в TikTok распространяется фейковое видео о выплате помощи от Красного Креста Украины
Киев • УНН
В TikTok распространяется мошенническое видео о выплате 4000 грн от Красного Креста. ЦПД СНБО предостерегает: не переходите по ссылкам и не вводите банковские данные, это фейк!
В приложении TikTok распространяется видео о якобы помощи в размере 4 тысяч гривен по программе "Перезагрузка" Украинского Красного Креста. Об этом сообщает ЦПД СНБО, пишет УНН.
В TikTok распространяется видео о якобы выплатах украинцам по 4 тысячи гривен от Красного Креста. Чтобы "получить деньги", пользователям предлагают перейти по ссылке и ввести свои банковские данные
На самом деле это мошенническая схема, цель которой – выманить личные данные для дальнейшего завладения вашими средствами. Видео создано с помощью ИИ, а информация, которую оно содержит, является фейковой.
В ЦПД СНБО предупредили граждан, ни в коем случае не переходить по ссылкам и не вводить свои банковские данные.
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