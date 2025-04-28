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Сторонние приложения к интернет-банкингу дают мошенникам доступ к вашим деньгам - киберполиция

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Мошенники звонят и предлагают установить фейковые банковские приложения, чтобы получить доступ к счетам. Киберполиция призывает проверять информацию и устанавливать только лицензионное ПО.

Сторонние приложения к интернет-банкингу дают мошенникам доступ к вашим деньгам - киберполиция

Мошенники изобрели новую схему обкрадывания банковских счетов. Они обзванивают граждан и предлагают установить сторонние программы для интернет-банкинга, а затем завладевают деньгами своих жертв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киберполицию в Telegram.

Подробности

Злоумышленники представляются сотрудниками банков и сообщают, что старое банковское приложение больше не работает и вам нужно скачать новое. Затем присылают ссылку на загрузку программы якобы из официального чат-бота в одном из мессенджеров. Таким образом, аферисты получают авторизационные данные клиентов банка.

Далее злоумышленники убеждают назвать код из смс-сообщений или звонков от настоящей службы поддержки банка, в результате получают доступ к интернет-банкингу и похищают средства.

Чтобы избежать мошенничества, скажите сотруднику банка, который вам звонит, что сейчас самостоятельно перезвоните на официальный номер банка, указанный на платежной карточке.

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Всегда прекращайте разговор, если:

- запрашивают пароли, коды банков;

- руководят во время телефонного разговора вашими действиями (просят установить программу на ваше устройство).

Выбирайте только лицензионное программное обеспечение из официальных магазинов или веб-сайтов разработчиков.

Используйте такие официальные платформы, как:

- Microsoft Store для Windows;

- Apple App Store для macOS и iOS;

- Google Play для Android.

Проверяйте репутацию производителя. Читайте отзывы других пользователей не только на сайте магазина, но и на форумах. Оценивайте количество загрузок.

Внимательно проверяйте страну происхождения программы. Не загружайте программное обеспечение от стран с сомнительной репутацией. Обращайте внимание на разрешения, которые требует приложение во время установки. Например, для программы для чтения книг не нужен доступ к вашей геолокации, камере или микрофону.

Напомним

Мошенники воспользовались смертью Папы Франциска в соцсетях для кибератак. Они распространяли фейковые изображения и ссылки, которые вели на мошеннические сайты для кражи данных.

 

Лилия Набока

Лилия Набока

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