Сторонние приложения к интернет-банкингу дают мошенникам доступ к вашим деньгам - киберполиция
Киев • УНН
Мошенники звонят и предлагают установить фейковые банковские приложения, чтобы получить доступ к счетам. Киберполиция призывает проверять информацию и устанавливать только лицензионное ПО.
Мошенники изобрели новую схему обкрадывания банковских счетов. Они обзванивают граждан и предлагают установить сторонние программы для интернет-банкинга, а затем завладевают деньгами своих жертв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киберполицию в Telegram.
Подробности
Злоумышленники представляются сотрудниками банков и сообщают, что старое банковское приложение больше не работает и вам нужно скачать новое. Затем присылают ссылку на загрузку программы якобы из официального чат-бота в одном из мессенджеров. Таким образом, аферисты получают авторизационные данные клиентов банка.
Далее злоумышленники убеждают назвать код из смс-сообщений или звонков от настоящей службы поддержки банка, в результате получают доступ к интернет-банкингу и похищают средства.
Чтобы избежать мошенничества, скажите сотруднику банка, который вам звонит, что сейчас самостоятельно перезвоните на официальный номер банка, указанный на платежной карточке.
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Всегда прекращайте разговор, если:
- запрашивают пароли, коды банков;
- руководят во время телефонного разговора вашими действиями (просят установить программу на ваше устройство).
Выбирайте только лицензионное программное обеспечение из официальных магазинов или веб-сайтов разработчиков.
Используйте такие официальные платформы, как:
- Microsoft Store для Windows;
- Apple App Store для macOS и iOS;
- Google Play для Android.
Проверяйте репутацию производителя. Читайте отзывы других пользователей не только на сайте магазина, но и на форумах. Оценивайте количество загрузок.
Внимательно проверяйте страну происхождения программы. Не загружайте программное обеспечение от стран с сомнительной репутацией. Обращайте внимание на разрешения, которые требует приложение во время установки. Например, для программы для чтения книг не нужен доступ к вашей геолокации, камере или микрофону.
Напомним
Мошенники воспользовались смертью Папы Франциска в соцсетях для кибератак. Они распространяли фейковые изображения и ссылки, которые вели на мошеннические сайты для кражи данных.