В Киеве мошенник обманул пенсионерку на 320 тыс. грн, заявив, что должен проверить, не российские ли у нее деньги

В Киеве участник мошеннической схемы обманул пенсионерку на 320 тысяч гривен, заявив, что должен проверить, не российского ли они происхождения. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

Детали

В Киеве прокуратура сообщила о подозрении 56-летнему киевлянину, который совершил мошеннические действия в отношении пожилой женщины, заявив, что якобы проверяет ее деньги.

Следователями было установлено, что 76-летняя женщина несколько месяцев назад заказывала биологические активные добавки, но не забирала заказ на почте. В свою очередь, продавцы звонили ей и угрожали заблокировать пенсионную карточку, если не оплатит заказ.

Также пенсионерке начали звонить якобы сотрудники СБУ, которые заявили, что должны проверить, не работает ли она и члены ее семьи на российские спецслужбы. Женщину опросили во время телефонного разговора и сообщили о необходимости проверить ее деньги, не являются ли они российскими.

"Пострадавшая согласилась на "проверку" денег и передала сбережения в долларах и евро - почти 320 тыс. гривен одному из соучастников мошенничества, который представлялся сотрудником СБУ.

"После "легализации" все деньги обещали вернуть владелице. Впрочем, не вернули, а женщина обратилась в правоохранительные органы", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас прокуратура устанавливает, есть ли другие пострадавшие в результате действий мошенников, а также выясняет, кто является сообщниками подозреваемого.

Дополнение

В Украине правоохранители ликвидировали организованную преступную группировку, которая обманула граждан Латвии на более шести миллионов гривен. В частности, злоумышленники предлагали инвестиции в криптовалюту через фейковые брокерские платформы.

На "горячем" задержали действующего депутата Житомирского областного совета Анатолия Мелашенко, который пытался получить 10 тысяч долларов от мужчины, который стремился трудоустроиться в государственное учреждение на конкурсную должность.