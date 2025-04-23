В Киеве мошенник обманул пенсионерку на 320 тыс. грн, заявив, что должен проверить, не российские ли у нее деньги

$41.520.14
47.710.05
ukenru
НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив
12:48 • 86 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Эксклюзив
12:29 • 5112 просмотра

Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались

Эксклюзив
11:49 • 12494 просмотра

Украина усилит защиту адвокатов: подписание Конвенции Совета Европы ожидается в мае - глава подкомитета ВР

Эксклюзив
11:37 • 15175 просмотра

Боится потерять контроль: юрист объяснил, почему глава АРМА Дума блокирует реформу агентства

Эксклюзив
08:41 • 26459 просмотра

Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности

07:58 • 39365 просмотра

Цена на газ для украинцев останется неизменной еще год - Нафтогаз

22 апреля, 18:22 • 62674 просмотра

США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский

22 апреля, 17:32 • 91495 просмотра

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом в Ватикане

22 апреля, 13:40 • 137281 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

Эксклюзив
22 апреля, 09:55 • 109549 просмотра

В Раде требуют, чтобы НАПК проверило председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко на наличие конфликта интересов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+26°
1м/с
21%
749 мм
Популярные новости

ГСЧС показала последствия атаки на Полтаву: 3 человека пострадали, повреждены дома и инфраструктура

23 апреля, 03:03 • 44443 просмотра

В Харькове ликвидируют последствия массированных ударов по жилой инфраструктуре: предварительно, без жертв

23 апреля, 03:50 • 40673 просмотра

За сутки ВСУ уничтожили 1210 военных и десятки единиц техники

23 апреля, 04:31 • 54251 просмотра

"Когда энергия — это безопасность". Как украинская компания RSE создает автономную энергетику во время войны

23 апреля, 06:22 • 38956 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

23 апреля, 06:48 • 33924 просмотра
публикации

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

11:46 • 11616 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

23 апреля, 06:48 • 34660 просмотра

"Когда энергия — это безопасность". Как украинская компания RSE создает автономную энергетику во время войны

23 апреля, 06:22 • 39701 просмотра

Сомнительные мотивы: почему глава АРМА Дума блокирует реформу ведомства?

22 апреля, 14:43 • 73724 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

22 апреля, 13:40 • 137281 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубио

Йонас Гар Стёре

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Киев

Запорожье

Реклама
УНН Lite

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 28116 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 27961 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 58089 просмотра

"Спасли $65 000" остатков гонорара: Себастьян Стэн признался в проблемах с работой перед ролью в Marvel

22 апреля, 09:58 • 48708 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

22 апреля, 07:54 • 93749 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

ТикТок

ЧатГПТ

Financial Times

MIM-104 Patriot

В Киеве мошенник обманул пенсионерку на 320 тыс. грн, заявив, что должен проверить, не российские ли у нее деньги

Киев • УНН

 • 2646 просмотра

В Киеве мошенник обманул пенсионерку на 320 тысяч гривен, представившись сотрудником СБУ и заявив, что проверяет ее деньги на принадлежность к российским спецслужбам. Женщине обещали вернуть средства после «легализации».

В Киеве мошенник обманул пенсионерку на 320 тыс. грн, заявив, что должен проверить, не российские ли у нее деньги

В Киеве участник мошеннической схемы обманул пенсионерку на 320 тысяч гривен, заявив, что должен проверить, не российского ли они происхождения. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

Детали

В Киеве прокуратура сообщила о подозрении 56-летнему киевлянину, который совершил мошеннические действия в отношении пожилой женщины, заявив, что якобы проверяет ее деньги.

Следователями было установлено, что 76-летняя женщина несколько месяцев назад заказывала биологические активные добавки, но не забирала заказ на почте. В свою очередь, продавцы звонили ей и угрожали заблокировать пенсионную карточку, если не оплатит заказ.

Также пенсионерке начали звонить якобы сотрудники СБУ, которые заявили, что должны проверить, не работает ли она и члены ее семьи на российские спецслужбы. Женщину опросили во время телефонного разговора и сообщили о необходимости проверить ее деньги, не являются ли они российскими.

"Пострадавшая согласилась на "проверку" денег и передала сбережения в долларах и евро - почти 320 тыс. гривен одному из соучастников мошенничества, который представлялся сотрудником СБУ.

"После "легализации" все деньги обещали вернуть владелице. Впрочем, не вернули, а женщина обратилась в правоохранительные органы", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас прокуратура устанавливает, есть ли другие пострадавшие в результате действий мошенников, а также выясняет, кто является сообщниками подозреваемого.

Дополнение

В Украине правоохранители ликвидировали организованную преступную группировку, которая обманула граждан Латвии на более шести миллионов гривен. В частности, злоумышленники предлагали инвестиции в криптовалюту через фейковые брокерские платформы.

На "горячем" задержали действующего депутата Житомирского областного совета Анатолия Мелашенко, который пытался получить 10 тысяч долларов от мужчины, который стремился трудоустроиться в государственное учреждение на конкурсную должность.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

КиевКриминал и ЧП
Латвия
Киев
Brent
$67.42
Bitcoin
$93,465.70
S&P 500
$5,284.53
Tesla
$237.88
Газ TTF
$34.82
Золото
$3,335.36
Ethereum
$1,797.20