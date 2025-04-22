Злочинна група ошукала латвійців на 6 млн грн через фейкові криптовалютні інвестиції - організаторів затримано

В Україні викрили організовану злочинну групу, яка ошукала громадян Латвії на понад 6 мільйонів гривень. Зокрема, пропонувалися інвестиції в криптовалюту через фейкові брокерські платформи. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.

У межах міжнародної багатоетапної спецоперації українські поліцейські спільно з іноземними колегами викрили злочинну групу, яка ошукала громадян Латвії на понад 6 млн грн, пропонуючи інвестувати у криптовалюту через фейкові брокерські платформи - йдеться в повідомленні.

За інформацією, зловмисники діяли з 2022, організувавши шахрайську схему під виглядом інвестицій у криптовалюту. Для цього вони створили фальшиві брокерські платформи, які візуально нагадували легальні трейдингові сайти. Роботу з потенційними жертвами організували через розгалужену мережу кол-центрів на території України.

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Крім того, фігуранти активно рекламували свої псевдоінвестиційні сервіси через соціальні мережі, а до потенційних клієнтів застосовували методи соціальної інженерії, обіцяючи отримання надприбутків. Водночас шахраї схиляли потерпілих до встановлення програмного забезпечення для віддаленого доступу, що надавало їм контроль над пристроями жертв та доступ до їхніх фінансових даних.

Задля того, аби легалізувати незаконно отримані кошти, учасники угруповання зареєструвалися як ФОП та отримували виплати нібито за послуги у сфері комп'ютерного програмування.

Наразі слідчі Нацполіції встановили, що загальна сума збитків потерпілим перевищує 6 млн грн в еквіваленті - повідомляє Нацполіція.

"Українські кіберполіцейські спільно з іноземними колегами задокументували протиправну діяльність злочинної групи, зібрали цифрові докази, а також відстежили рух віртуальних активів від гаманців потерпілих до кінцевих отримувачів тощо",-також зазначили правоохоронці.

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Повідомляється, що правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділів TacTeam Департаменту патрульної поліції провели понад 30 обшуків на території кількох регіонів України за місцями здійснення протиправної діяльності, проживання фігурантів, у транспортних засобах тощо.

Зокрема, в учасників схеми вилучили комп’ютерну техніку, серверне обладнання, криптогаманці, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, флеш-накопичувачі, а також елітні автомобілі, придбані на викрадені кошти. На вилучені цінності судом накладено арешт.

Організатору злочинної схеми та трьом виконавцям було повідомлено про підозру за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі. За клопотанням слідчих підозрюваним обрано запобіжні заходи, зокрема, тримання під вартою та цілодобовий домашній арешт.

Наразі триває досудове розслідування, а також встановлюються всі причетні до протиправної діяльності особи.

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