Злочинна група ошукала латвійців на 6 млн грн через фейкові криптовалютні інвестиції - організаторів затримано

$41.380.02
47.770.74
ukenru
У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів
Ексклюзив
09:55 • 10972 перегляди

У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів

08:27 • 24467 перегляди

Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу

Ексклюзив
07:51 • 51353 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС

21 квітня, 16:24 • 63039 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 165495 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 87935 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 74409 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Ексклюзив
21 квітня, 13:18 • 66249 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Ексклюзив
21 квітня, 13:11 • 41042 перегляди

У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Ексклюзив
21 квітня, 12:22 • 32275 перегляди

У Держцентрі зайнятості розповіли, які професії наразі найбільше затребувані

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+25°
3м/с
21%
750 мм
Популярнi новини

Трамп анонсував план мирного врегулювання війни в Україні: NY Post дізнався, що кажуть в адміністрації щодо питання "землі"

05:22 • 41241 перегляди

Нічна атака рф зачепила один район Київщини: показали наслідки

06:01 • 36446 перегляди

На Сумщині з-під завалів дістали песика після нічного удару рф - ДСНС

07:13 • 13635 перегляди

На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів

07:13 • 23204 перегляди

Майкл Бей та Сідні Суїні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

07:54 • 19338 перегляди
Публікації

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС
Ексклюзив

07:51 • 51294 перегляди

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

21 квітня, 15:15 • 78086 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою
Ексклюзив

21 квітня, 14:32 • 165437 перегляди

Apple в тіні: як сірий ринок техніки б’є по бюджету України, ЄС і США

21 квітня, 14:13 • 66536 перегляди

Що зробити на городі у травні: справи, які не можна упустити

21 квітня, 12:52 • 72213 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Ігор Терехов

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Олег Синєгубов

Актуальні місця

Україна

Київ

Запоріжжя

Харків

Сполучені Штати

Реклама
УНН Lite

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

10:22 • 6294 перегляди

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

09:58 • 6732 перегляди

Майкл Бей та Сідні Суїні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

07:54 • 20161 перегляди

Гейлі Бібер поділилася зворушливими фото з сином Джеком на Великдень

21 квітня, 13:36 • 33329 перегляди

Викрали прикраси на €10 млн: "дідусі"-грабіжники Кім Кардаш'ян постануть перед судом

21 квітня, 12:58 • 36354 перегляди
Актуальне

Telegram

Шахед-136

The Guardian

The Washington Post

SAR-Lupe

Злочинна група ошукала латвійців на 6 млн грн через фейкові криптовалютні інвестиції - організаторів затримано

Київ • УНН

 • 1900 перегляди

Злочинна група діяла під виглядом інвестицій в криптовалюту через фейкові брокерські платформи. Організатору та трьом виконавцям повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років в'язниці.

Злочинна група ошукала латвійців на 6 млн грн через фейкові криптовалютні інвестиції - організаторів затримано

В Україні викрили організовану злочинну групу, яка ошукала громадян Латвії на понад 6 мільйонів гривень. Зокрема, пропонувалися інвестиції в криптовалюту через фейкові брокерські платформи. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.

У межах міжнародної багатоетапної спецоперації українські поліцейські спільно з іноземними колегами викрили злочинну групу, яка ошукала громадян Латвії на понад 6 млн грн, пропонуючи інвестувати у криптовалюту через фейкові брокерські платформи

- йдеться в повідомленні.

За інформацією, зловмисники діяли з 2022, організувавши шахрайську схему під виглядом інвестицій у криптовалюту. Для цього вони створили фальшиві брокерські платформи, які візуально нагадували легальні трейдингові сайти. Роботу з потенційними жертвами організували через розгалужену мережу кол-центрів на території України.

Надсилають фейкові “кружечки” у Telegram: у МВС розповіли про новий вид шахрайства03.04.25, 21:37 • 13106 переглядiв

Крім того, фігуранти активно рекламували свої псевдоінвестиційні сервіси через соціальні мережі, а до потенційних клієнтів застосовували методи соціальної інженерії, обіцяючи отримання надприбутків. Водночас шахраї схиляли потерпілих до встановлення програмного забезпечення для віддаленого доступу, що надавало їм контроль над пристроями жертв та доступ до їхніх фінансових даних.

Задля того, аби легалізувати незаконно отримані кошти, учасники угруповання зареєструвалися як ФОП та отримували виплати нібито за послуги у сфері комп'ютерного програмування.

Наразі слідчі Нацполіції встановили, що загальна сума збитків потерпілим перевищує 6 млн грн в еквіваленті

- повідомляє Нацполіція.

"Українські кіберполіцейські спільно з іноземними колегами задокументували протиправну діяльність злочинної групи, зібрали цифрові докази, а також відстежили рух віртуальних активів від гаманців потерпілих до кінцевих отримувачів тощо",-також зазначили правоохоронці.

Поліція ліквідувала групу шахраїв, які не поставили проплачені дрони ЗСУ08.04.25, 16:24 • 10821 перегляд

Повідомляється, що правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділів TacTeam Департаменту патрульної поліції провели понад 30 обшуків на території кількох регіонів України за місцями здійснення протиправної діяльності, проживання фігурантів, у транспортних засобах тощо. 

Зокрема, в учасників схеми вилучили комп’ютерну техніку, серверне обладнання, криптогаманці, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, флеш-накопичувачі, а також елітні автомобілі, придбані на викрадені кошти. На вилучені цінності судом накладено арешт.

Організатору злочинної схеми та трьом виконавцям було повідомлено про підозру за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі. За клопотанням слідчих підозрюваним обрано запобіжні заходи, зокрема, тримання під вартою та цілодобовий домашній арешт.

Наразі триває досудове розслідування, а також встановлюються всі причетні до протиправної діяльності особи. 

У Києві викрили шахраїв, які придбали 10 дорогих iPhone за фальшиві 16 000 доларів США21.04.25, 13:57 • 4478 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Кримінал та НП
Міністерство внутрішніх справ України
Латвія
Telegram
Київ
Brent
$67.30
Bitcoin
$88,567.10
S&P 500
$5,104.50
Tesla
$223.45
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,467.56
Ethereum
$1,623.48