Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати

$44.780.0851.830.02
ukenru
11:27 • 2616 перегляди
Спека до +37° повернеться ще цього тижня - синоптики
10:46 • 8090 перегляди
Балістична ракета FP-7 дальністю до 300 км буде готова до завдання ударів в кінці вересня – СЕО Fire Point Ірина Терех
10:34 • 5002 перегляди
Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України
10:29 • 8742 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: з російського полону повернули ще 103 українських воїнівPhoto
09:52 • 11558 перегляди
Андрій Сибіга втретє очолив Міністерство закордонних справ УкраїниPhoto
09:35 • 11385 перегляди
Найбільша у Скандинавії виставка озброєння DALO Industry Days стартувала у Данії
09:00 • 11767 перегляди
Операція "Форест Гамп": НАБУ і САП розкрили деталі схеми на 150 млн грн, фігурує заступник керівника ОП, екснардеп і не тількиVideo
Ексклюзив
08:02 • 22199 перегляди
Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю
07:46 • 13746 перегляди
ДТП на зупинці у Києві: голова МВС показав кадри моменту зіткненняPhotoVideo
06:24 • 16265 перегляди
У Києві Volkswagen влетів у зупинку, є загиблі - поліціяPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+23°
4м/с
41%
746мм
Популярнi новини
Україна вже використовує схожі системи: САУ GRIZZLY отримала "слух" для виявлення дронів19 серпня, 02:57 • 20442 перегляди
Американські нафтові компанії готуються підписати угоди з Венесуелою про видобуток нафти19 серпня, 03:15 • 19286 перегляди
NASA показала кратер на Місяці після падіння уламка ракети SpaceXPhoto19 серпня, 03:36 • 15572 перегляди
Що святкують 19 серпня в Україні та світі 19 серпня, 04:00 • 20014 перегляди
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"06:00 • 25314 перегляди
Публікації
Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати11:19 • 3274 перегляди
Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю
Ексклюзив
08:02 • 22204 перегляди
Хмара звільниться з військової служби, щоб очолити Міноборони - коли чекати призначенняPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 17:43 • 60833 перегляди
Декоративний кролик у квартирі: що потрібно знати перед тим, як завести домашнього улюбленця
Ексклюзив
18 серпня, 16:15 • 66272 перегляди
Студентські відстрочки перевірятимуть через реєстри: що змінюється перед 1 вересня18 серпня, 15:54 • 55713 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ірина Терех
Михайло Федоров
Ярослав Железняк
Ірина Мудра
Актуальні місця
Україна
Данія
Херсон
Сполучені Штати Америки
Кіровоградська область
Реклама
УНН Lite
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"06:00 • 25722 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 74227 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 79170 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 86085 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 83393 перегляди
Актуальне
ATACMS
Північний потік
Truth Social
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати

Київ • УНН

 • 3240 перегляди

Овочі, клітковина, цільнозернові продукти, горіхи й рослинні олії можуть знижувати ЛПНЩ. Субпродукти, жирні молочні продукти та фастфуд варто обмежити.

Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати

Холестерин часто сприймають винятково як небезпечну для організму речовину. Насправді ж, він вкрай потрібен для роботи клітин, синтезу гормонів, утворення вітаміну D та нормального травлення, однак проблема виникає тоді, коли його рівень виходить за межі норми. Значну роль у цьому відіграє саме харчування. Детальніше про те, що варто частіше додавати до раціону, а з чим краще бути обережнішими - розповість УНН.

Що таке холестерин і чи потрібен він організму?

Холестерин бере участь у багатьох процесах в організмі. Він входить до складу клітинних оболонок і потрібен для утворення гормонів, а також бере участь у виробленні жовчних кислот і вітаміну D. Також ця речовина важлива для роботи нервової, імунної та репродуктивної систем.

Утім, надлишок холестерину може негативно впливати на здоров’я. Зокрема, підвищений рівень може бути пов’язаний із розвитком атеросклерозу, коли на стінках судин накопичуються холестеринові бляшки, що підвищує ризик серцево-судинних захворювань, інфаркту та інсульту.

У крові оцінюють, зокрема, рівні ліпопротеїдів високої та низької щільності - ЛПВЩ і ЛПНЩ. ЛПВЩ називають хорошим холестерином, тоді як  ЛПНЩ - поганим. Обидва показники важливо контролювати. 

На рівень холестерину впливає не лише харчування. Причиною його підвищення можуть бути також генетичні фактори, а порушення жирового обміну в окремих випадках є спадковими.

Продукти, які варто частіше додавати до раціону

Харчування при підвищеному холестерині не означає, що потрібно повністю відмовитися від жирів або викреслити з меню всі продукти тваринного походження. Важливо звертати увагу на склад раціону загалом і частіше обирати продукти, які містять клітковину та рослинні жири. Основою раціону можуть бути овочі, фрукти та ягоди, адже рослинні продукти не тільки не містять холестерину, а ще є джерелом клітковини та пектину.

Також овочі, фрукти та ягоди сприяють нормальному травленню та позитивно впливають на стан судин.

У середньому можна вживати близько 500 грамів овочів і зелені та 200-300 грамів фруктів на день, однак точна норма споживання білків, жирів та вуглеводів визначається індивідуально.

Ще одним важливим компонентом раціону є клітковина - саме вона допомагає зменшувати рівень ліпопротеїдів низької щільності. Для дорослої людини орієнтовна потреба в харчових волокнах становить близько 25 грамів на день. До того ж, цільнозернові крупи також містять клітковину та глюкани, які сприяють зниженню рівня ЛПНЩ і зменшують його засвоюваність у кишківнику.

Горіхи та насіння також містять жири, клітковину, вітаміни й мінерали і можуть сприяти зниженню рівня ЛПНЩ у крові. Рослинні олії, на відміну від тваринних жирів, не містять холестерину, тому у раціоні можна сміливо використовувати оливкову, лляну, гарбузову та нерафіновану соняшникову олію. Водночас рослинний продукт не автоматично означає, що його можна вживати без обмежень. Наприклад, пальмова та кокосова олії не містять холестерину, але мають високий вміст насичених жирів.

Які продукти можуть підвищувати рівень холестерину

Найбільше уваги варто приділяти продуктам із високим вмістом холестерину, насичених жирів і трансжирів. Якщо вони регулярно присутні в раціоні у великій кількості, це може негативно впливати на ліпідний профіль. Зокрема, до продуктів із дуже високим вмістом холестерину належать деякі субпродукти. Наприклад, у 100 г свинячих та яловичих мізків може міститися від 1300 до 3000 мг холестерину. У курячій печінці - близько 490-520 мг, у нирках - 350-500 мг, тоді як у яловичій печінці та лососевій ікрі - близько 300 мг.

Курячі сердечка, також, містять близько 150-170 мг холестерину на 100 г. До речі, навіть один яєчний жовток містить близько 180 мг холестерину.

Жирні сорти свинини також належать до продуктів із високим вмістом холестерину - близько 380 мг на 100 г. Обережніше варто бути і з жирними молочними продуктами. У 100 г топленого масла міститься близько 280 мг холестерину, у вершковому маслі - близько 220 мг. Вершки жирністю 33% містять близько 66 мг, кисломолочний сир 18% - близько 60 мг, а сметана 20% - близько 52 мг холестерину. Водночас, твердий сир високої жирності містить близько 100-110 мг холестерину на 100 г. У м’яких сирах цей показник нижчий - від 35 до 70 мг у середньому. Тому при виборі молочних продуктів рекомендують віддавати перевагу варіантам із помірною жирністю.

До окремої категорії холестеринових продуктів належать оброблені продукти. Йдеться про ковбаси, їжу швидкого приготування, продукти, приготовані у фритюрі, деякі види морозива, торти та тістечка - все, що ми так любимо. Утім, наприклад, у ковбасах кількість холестерину залежить від складу, але в середньому може становити 80-140 мг на 100 г. Також до продуктів, які варто обмежувати, належать майонез та деякі магазинні соуси. Певна кількість насичених жирів і холестерину може міститися і у магазинній випічці - пончиках, тортах, тістечках, печиві, виробах із пісочного та листкового тіста. До цієї категорії також належать деякі цукерки, печиво з помадками та кондитерською глазур’ю.

Фастфуд і снеки теж варто вживати помірно, особливо хот-доги з жирними ковбасками, бургери зі свинячими котлетами та чіпси.

Що змінити у щоденному меню

Для підтримання нормального рівня холестерину важливо не просто прибрати окремі продукти, а змінити співвідношення різних груп їжі. Один із базових принципів - намагатися, щоб кожен прийом їжі містив овочі. Також варто регулярно додавати джерела клітковини: бобові, цільнозернові крупи, овочі, фрукти, ягоди, горіхи та насіння. Жирне м’ясо та субпродукти варто обмежувати, а молочні продукти краще обирати середньої або помірної жирності. Наприклад, замість сметани 20% можна обрати 10%, а замість цільного молока - молоко жирністю 2,5%.

Кому особливо важливо стежити за холестерином

Контролювати цей показник особливо важливо людям, у раціоні яких регулярно є фастфуд. Також стежити за рівнем холестерину рекомендують людям із високим індексом маси тіла, після 50 років, за малорухливого способу життя, куріння, цукрового діабету, гіпертонії, ендокринних захворювань та деяких хронічних хвороб шлунково-кишкового тракту, зокрема пов’язаних із жовчним міхуром. Водночас не варто самостійно повністю виключати всі продукти, що містять холестерин. Він потрібен організму для нормальної роботи клітин, гормональної системи, нервової та репродуктивної систем, тому якщо ви бажаєте оздоровитись за допомогою харчування - обов’язково попередньо проконсультуйтеся з лікарем.

Менше білка може сприяти здоровішому старінню - вчені переглянули поширені уявлення про харчування03.08.26, 17:19 • 7013 переглядiв

Алла Кіосак

Здоров'яЛайфхакиПублікаціїКулінар