Преступная группа обманула латвийцев на 6 млн грн через фейковые криптовалютные инвестиции - организаторы задержаны

В Украине разоблачили организованную преступную группу, которая обманула граждан Латвии более чем на 6 миллионов гривен. В частности, предлагались инвестиции в криптовалюту через фейковые брокерские платформы. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

В рамках международной многоэтапной спецоперации украинские полицейские совместно с иностранными коллегами разоблачили преступную группу, которая обманула граждан Латвии более чем на 6 млн грн, предлагая инвестировать в криптовалюту через фейковые брокерские платформы - говорится в сообщении.

По информации, злоумышленники действовали с 2022 года, организовав мошенническую схему под видом инвестиций в криптовалюту. Для этого они создали фальшивые брокерские платформы, которые визуально напоминали легальные трейдинговые сайты. Работу с потенциальными жертвами организовали через разветвленную сеть колл-центров на территории Украины.

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Кроме того, фигуранты активно рекламировали свои псевдоинвестиционные сервисы через социальные сети, а к потенциальным клиентам применяли методы социальной инженерии, обещая получение сверхприбылей. В то же время мошенники склоняли потерпевших к установке программного обеспечения для удаленного доступа, что предоставляло им контроль над устройствами жертв и доступ к их финансовым данным.

Чтобы легализовать незаконно полученные средства, участники группировки зарегистрировались как ФЛП и получали выплаты якобы за услуги в сфере компьютерного программирования.

Сейчас следователи Нацполиции установили, что общая сумма ущерба потерпевшим превышает 6 млн грн в эквиваленте - сообщает Нацполиция.

"Украинские киберполицейские совместно с иностранными коллегами задокументировали противоправную деятельность преступной группы, собрали цифровые доказательства, а также отследили движение виртуальных активов от кошельков потерпевших до конечных получателей и т.д.",-также отметили правоохранители.

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Сообщается, что правоохранители при силовой поддержке спецподразделений TacTeam Департамента патрульной полиции провели более 30 обысков на территории нескольких регионов Украины по местам осуществления противоправной деятельности, проживания фигурантов, в транспортных средствах и т.д.

В частности, у участников схемы изъяли компьютерную технику, серверное оборудование, криптокошельки, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карты, флэш-накопители, а также элитные автомобили, приобретенные на похищенные средства. На изъятые ценности судом наложен арест.

Организатору преступной схемы и трем исполнителям было сообщено о подозрении по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Им грозит до 12 лет лишения свободы. По ходатайству следователей подозреваемым избраны меры пресечения, в частности, содержание под стражей и круглосуточный домашний арест.

Сейчас продолжается досудебное расследование, а также устанавливаются все причастные к противоправной деятельности лица.

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