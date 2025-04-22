Преступная группа обманула латвийцев на 6 млн грн через фейковые криптовалютные инвестиции - организаторы задержаны
Киев • УНН
Преступная группа действовала под видом инвестиций в криптовалюту через фейковые брокерские платформы. Организатору и трем исполнителям сообщено о подозрении, им грозит до 12 лет тюрьмы.
В Украине разоблачили организованную преступную группу, которая обманула граждан Латвии более чем на 6 миллионов гривен. В частности, предлагались инвестиции в криптовалюту через фейковые брокерские платформы. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.
В рамках международной многоэтапной спецоперации украинские полицейские совместно с иностранными коллегами разоблачили преступную группу, которая обманула граждан Латвии более чем на 6 млн грн, предлагая инвестировать в криптовалюту через фейковые брокерские платформы
По информации, злоумышленники действовали с 2022 года, организовав мошенническую схему под видом инвестиций в криптовалюту. Для этого они создали фальшивые брокерские платформы, которые визуально напоминали легальные трейдинговые сайты. Работу с потенциальными жертвами организовали через разветвленную сеть колл-центров на территории Украины.
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Кроме того, фигуранты активно рекламировали свои псевдоинвестиционные сервисы через социальные сети, а к потенциальным клиентам применяли методы социальной инженерии, обещая получение сверхприбылей. В то же время мошенники склоняли потерпевших к установке программного обеспечения для удаленного доступа, что предоставляло им контроль над устройствами жертв и доступ к их финансовым данным.
Чтобы легализовать незаконно полученные средства, участники группировки зарегистрировались как ФЛП и получали выплаты якобы за услуги в сфере компьютерного программирования.
Сейчас следователи Нацполиции установили, что общая сумма ущерба потерпевшим превышает 6 млн грн в эквиваленте
"Украинские киберполицейские совместно с иностранными коллегами задокументировали противоправную деятельность преступной группы, собрали цифровые доказательства, а также отследили движение виртуальных активов от кошельков потерпевших до конечных получателей и т.д.",-также отметили правоохранители.
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Сообщается, что правоохранители при силовой поддержке спецподразделений TacTeam Департамента патрульной полиции провели более 30 обысков на территории нескольких регионов Украины по местам осуществления противоправной деятельности, проживания фигурантов, в транспортных средствах и т.д.
В частности, у участников схемы изъяли компьютерную технику, серверное оборудование, криптокошельки, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карты, флэш-накопители, а также элитные автомобили, приобретенные на похищенные средства. На изъятые ценности судом наложен арест.
Организатору преступной схемы и трем исполнителям было сообщено о подозрении по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Им грозит до 12 лет лишения свободы. По ходатайству следователей подозреваемым избраны меры пресечения, в частности, содержание под стражей и круглосуточный домашний арест.
Сейчас продолжается досудебное расследование, а также устанавливаются все причастные к противоправной деятельности лица.
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