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Звідки беруться мошки в квартирі та як швидко їх позбутися

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Мошок приваблюють перестиглі фрукти, волога й ґрунт у вазонах. Спершу усуньте джерело, а потім використайте оцтові пастки.

Звідки беруться мошки в квартирі та як швидко їх позбутися

Якщо вранці на кухні ви помітили лише кілька дрібних мошок, то вже за день їх стане значно більше. Найчастіше їх приваблюють перестиглі фрукти, залишки їжі, волога та ґрунт у вазонах. Детальніше про те, чому мошки з’являються в оселі та що допоможе позбутися їх без зайвих зусиль - розповість УНН.

Чому мошки обирають саме кухню

Поява дрібних комах у квартирі не обов’язково означає, що в оселі брудно. Часто достатньо залишити фрукт, що почав псуватися, не вчасно винести сміття або залишити в раковині вологу, щоб створити сприятливі умови для мошок. На кухні найчастіше зустрічаються дрозофіли - плодові мошки. Їх приваблюють запахи фруктів, овочів, солодких продуктів і все, що почало бродити. Джерелом для комах можуть стати навіть невеликі залишки вина, йогурту чи соку. Інший варіант - мошки, які живуть у ґрунті кімнатних рослин, і вони з’являються там, де земля залишається надмірно вологою, а органічні залишки створюють умови для розвитку личинок. Серед можливих місць, де можуть розмножуватися комахи, також є мокрі губки та кухонні ганчірки, злив раковини, сміття, вазони, акваріуми та інші вологі ділянки.

Звідки вони потрапляють до квартири

Мошки можуть з’явитися разом із купленими овочами та фруктами. Яйця комах можуть залишатися на їхній поверхні, а в теплі дуже швидко розвиватися. Ще один шлях - вулиця. Дрібні комахи можуть потрапляти до помешкання через відчинені вікна, вентиляцію або інші отвори. У випадку, якщо мошки з’явилися біля вазонів, причина може бути саме в рослинах. Наприклад, надмірний полив створює вологе середовище, у якому такі комахи можуть розмножуватися. Отож, боротьбу з мошками варто починати не з пасток, а з пошуку місця, де вони розмножуються. Зіпсовані продукти потрібно викинути, сміття - винести, а кухню та злив раковини - ретельно очистити. Також варто перевірити шафки з крупами та інші місця, де можуть залишатися харчові відходи. Якщо проблема пов’язана з кімнатними рослинами, тоді слід звернути увагу на вологість ґрунту та частоту поливу.

Як позбутись мошок на кухні

Коли джерело появи мошок уже прибрали, можна використовувати прості пастки. Один із поширених варіантів - яблучний оцет із невеликою кількістю мила. Для цього в невелику ємність наливають воду, додають яблучний оцет і трохи рідкого мила або засобу для миття посуду. Запах оцту приваблює мошок, а мильний розчин не дає їм вибратися з рідини.

Ще одна проста пастка - посудина з перестиглим фруктом, накрита харчовою плівкою з невеликими отворами, які можна зробити шпажкою або зубочисткою. Комахи потрапляють усередину, але вибратися назад їм складно. Варто зазначити, що такі пастки потрібно регулярно оновлювати і ставити саме там, де вже помічали скупчення комах.Для відлякування мошок у домашніх умовах також використовують різкі запахи. Серед рослин та спецій можна використати базилік, м’яту, розмарин, полин, гвоздику, чебрець і лаванду. Ще один варіант - часник. Кілька подрібнених зубчиків можна залишити в місцях, де найчастіше літають мошки.

Втім, навіть найпростіші пастки будуть малоефективними, якщо в квартирі залишається джерело розмноження комах. Тому важливо регулярно перевіряти фрукти й овочі після покупки та зберігати їх належним чином. Водночас кухонні губки й ганчірки потрібно вчасно змінювати, а раковину регулярно очищати.

Якщо мошок стало дуже багато

Коли домашні методи не допомагають, для боротьби з комахами використовують готові інсектицидні засоби та клейові пастки. Хімічні препарати потребують обережності, особливо на кухні та в оселі, де є діти або домашні тварини. За великої кількості комах також застосовують професійну дезінсекцію. Її проводять після визначення місць, де мошки розмножуються, а для обробки можуть використовувати спеціальне обладнання та професійні препарати.

Алла Кіосак

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