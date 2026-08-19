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У результаті ворожої атаки на Житомир загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей отримали поранення

Київ • УНН

 • 32007 перегляди

Російські безпілотники «Бандероль» влучили в будівлю поліції Житомира. Загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей постраждали.

У результаті ворожої атаки на Житомир загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей отримали поранення

Житомир зазнав цинічної атаки російських військ - ворог завдав ударів безпілотниками типу "Бандероль". Цей удар забрав життя двох поліцейських. Щонайменше 20 людей постраждали. Про це повідомив т.в.о. Голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе, передає УНН.

Ворог вкотре б’є не лише по будівлях. Він свідомо атакує людей, які щодня працюють заради безпеки інших. Сьогодні під ударом опинилася будівля Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху. Це ще один прояв справжньої суті російської агресії - терору, спрямованого проти людей і тих, хто їх захищає 

- повідомив Цуцкірідзе.

За його словами, на місці працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби. Ми допомагаємо постраждалим, забезпечуємо безпеку людей і документуємо кожен наслідок цієї атаки.

Я хочу окремо звернутися до наших поліцейських. Попри біль і втрату, ви залишаєтеся на своїх місцях. Ви продовжуєте виконувати службу, допомагати людям і тримати безпеку країни. Сьогодні загинули наші колеги. Для Національної поліції це непоправна втрата. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Усім постраждалим - сил і якнайшвидшого одужання 

- резюмував Цуцкірідзе.

Нагадаємо

Житомир зазнав атаки рф реактивними дронами, є влучання у будівлю обласного управління поліції, дані щодо загиблих і постраждалих уточнюються.

Антоніна Туманова

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