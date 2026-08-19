рф атакувала Житомир реактивними дронами, є влучання в обласне управління поліції - ОВА

Житомир зазнав атаки рф реактивними дронами, є влучання у будівлю обласного управління поліції, дані щодо загиблих і постраждалих уточнюється, повідомив у середу голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у соцмережах, пише УНН.

Ворог атакував Житомир реактивними дронами. Є влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Інформація щодо загиблих і постраждалих наразі уточнюється - написав Бунечко.

З його слів, "на місці працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та всі необхідні спеціальні служби".

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