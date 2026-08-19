рф атаковала Житомир реактивными дронами, есть попадание в областное управление полиции - ОВА
Киев • УНН
Российские реактивные дроны попали в здание полиции в Житомире. Данные о погибших и пострадавших уточняются, на месте работают службы.
Житомир подвергся атаке рф реактивными дронами, зафиксировано попадание в здание областного управления полиции, данные о погибших и пострадавших уточняются, сообщил в среду глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в соцсетях, пишет УНН.
Враг атаковал Житомир реактивными дронами. Зафиксировано попадание в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. Информация о погибших и пострадавших в настоящее время уточняется
По его словам, "на месте работают спасатели ГСЧС, бригады экстренной медицинской помощи и все необходимые специальные службы".
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