рф атаковала баллистикой, обезврежены 58 из 65 дронов с "Бандеролями"

россия ночью выпустила по Украине две баллистические ракеты и 65 дронов, из которых 58 были сбиты или подавлены, в том числе две "Бандероли", сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 19 августа (с 18:00 18 августа) противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", 65 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Орёл, оккупированная территория Донецкой области, Гвардейское — оккупированная территория АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 56 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов, а также два барражирующих боеприпаса "Бандероль" на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 3 локациях", — говорится в сообщении.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

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