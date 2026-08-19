рф атаковала баллистикой, обезврежены 58 из 65 дронов с "Бандеролями"
Киев • УНН
россия ночью запустила по Украине две баллистические ракеты и 65 дронов. ПВО сбила или подавила 58 целей, однако зафиксированы попадания в 10 локациях.
россия ночью выпустила по Украине две баллистические ракеты и 65 дронов, из которых 58 были сбиты или подавлены, в том числе две "Бандероли", сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 19 августа (с 18:00 18 августа) противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", 65 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Орёл, оккупированная территория Донецкой области, Гвардейское — оккупированная территория АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 56 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов, а также два барражирующих боеприпаса "Бандероль" на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 3 локациях", — говорится в сообщении.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.
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