рф атакувала балістикою, знешкоджено 58 з 65 дронів з "Бандеролями"
Київ • УНН
росія вночі запустила по Україні дві балістичні ракети та 65 дронів. ППО збила або придушила 58 цілей, але зафіксовано влучання на 10 локаціях.
росія вночі випустила по Україні дві балістичні ракети та 65 дронів, з яких збито або придушено 58 з них, у тому числі дві "Бандеролі", повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 19 серпня (з 18:00 18 серпня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М, 65 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 56 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів, а також два баражуючі боєприпаси "Бандероль" на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях", - ідеться у повідомленні.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Відбулося 192 бойових зіткнення, ворог запустив понад 7 тис. дронів - Генштаб про ситуацію на фронті18.08.26, 22:20 • 5586 переглядiв