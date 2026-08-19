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рф атакувала балістикою, знешкоджено 58 з 65 дронів з "Бандеролями"

Київ • УНН

 • 3516 перегляди

росія вночі запустила по Україні дві балістичні ракети та 65 дронів. ППО збила або придушила 58 цілей, але зафіксовано влучання на 10 локаціях.

рф атакувала балістикою, знешкоджено 58 з 65 дронів з "Бандеролями"

росія вночі випустила по Україні дві балістичні ракети та 65 дронів, з яких збито або придушено 58 з них, у тому числі дві "Бандеролі", повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 19 серпня (з 18:00 18 серпня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М, 65 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 56 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів, а також два баражуючі боєприпаси "Бандероль" на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях", - ідеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Відбулося 192 бойових зіткнення, ворог запустив понад 7 тис. дронів - Генштаб про ситуацію на фронті18.08.26, 22:20 • 5586 переглядiв

Юлія Шрамко

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