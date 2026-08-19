рф атакувала балістикою, знешкоджено 58 з 65 дронів з "Бандеролями"

росія вночі випустила по Україні дві балістичні ракети та 65 дронів, з яких збито або придушено 58 з них, у тому числі дві "Бандеролі", повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 19 серпня (з 18:00 18 серпня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М, 65 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 56 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів, а також два баражуючі боєприпаси "Бандероль" на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях", - ідеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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