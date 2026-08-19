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Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"

Київ • УНН

 • 25577 перегляди

Том Голланд отримав щонайменше $20 млн наперед за «Людину-павука: Абсолютно новий день». Його бонуси можуть перевищити $100 млн без обмеження.

Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"
Jay Maidment/Sony Pictures

Британський актор Том Голланд, як очікується, може заробити понад 100 мільйонів доларів за головну роль у світовому хіті Sony та Marvel "Людина-павук: Абсолютно новий день" (Spider-Man: Brand New Day), пише УНН з посиланням на The Wrap.

Деталі

Цей величезний прибуток, як пише видання, ставить його в рідкісну категорію найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду та вже додається до гонорару за його інший світовий хіт 2026 року "Одіссея" (The Odyssey).

За словами трьох осіб, обізнаних з угодою Голланда, актор отримав базову зарплату у щонайменше 20 мільйонів доларів наперед — на 10 мільйонів доларів більше, ніж за його попередню роботу над "Людиною-павуком" — з потенціалом заробити понад 100 мільйонів доларів з урахуванням бонусів, на тлі того, як "Абсолютно новий день" наближається до підсумкових світових касових зборів у понад 2 мільярди доларів.

Ще більш примітно те, що бонус Голланда не обмежений, тому немає стелі для його остаточного заробітку, додало одне із джерел. "Людина-павук" подолала позначку у 2 мільярди доларів у світовому прокаті цими вихідними, і це лише третій тиждень прокату.

"Він заробить як мінімум" 100 мільйонів доларів, сказала ця людина, відмовившись уточнити, наскільки високою може бути ця сума.

"Людина-павук" зібрав $2 мільярди за 18 днів і встановив новий рекорд17.08.26, 06:16 • 8022 перегляди

Юлія Шрамко

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