"Людина-павук" зібрав $2 мільярди за 18 днів і встановив новий рекорд

Фільм "Людина-павук: Новий день" за третій вікенд прокату перевищив позначку в $2 млрд світових зборів, зібравши $70 млн у кінотеатрах США та Канади. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

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Загальні збори стрічки в Північній Америці сягнули $785,8 млн, що зробило її четвертим найкасовішим фільмом в історії місцевого прокату. Ще $1,2 млрд картина заробила на міжнародних ринках.

Таким чином, "Людина-павук: Новий день" став лише восьмим фільмом в історії, якому вдалося подолати позначку в $2 млрд без урахування інфляції. На це йому знадобилося близько 18 днів.

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Швидше за нову стрічку до $2 млрд дісталися лише "Месники: Завершення", які у 2019 році досягли цієї позначки за 11 днів.

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Другим за касовими зборами в американському прокаті залишається "Одіссея" Крістофера Нолана. За п'ятий вікенд фільм заробив $23,2 млн, довівши внутрішні збори до $504,7 млн, а загальні світові - до понад $1,2 млрд.

Третє місце посів фільм "Кінець Оук-стріт", який стартував із $21 млн у США та Канаді. На четвертій позиції опинився "Щенячий патруль: Фільм про динозаврів" із $20,5 млн.

Загалом літній кінопрокат у США та Канаді приніс понад $4,2 млрд, що приблизно на 5,7% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

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