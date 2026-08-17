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"Человек-паук" собрал $2 миллиарда за 18 дней и установил новый рекорд

Киев • УНН

 • 974 просмотра

Фильм «Человек-паук: Новый день» превысил отметку в $2 млрд мировых сборов за 18 дней, собрав $785,8 млн в Северной Америке. Быстрее этой отметки достигли только «Мстители: Финал» — за 11 дней.

"Человек-паук" собрал $2 миллиарда за 18 дней и установил новый рекорд

Фильм "Человек-паук: Новый день" за третий уик-энд проката превысил отметку в $2 млрд мировых сборов, собрав $70 млн в кинотеатрах США и Канады. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Общие сборы картины в Северной Америке достигли $785,8 млн, что сделало ее четвертым самым кассовым фильмом в истории местного проката. Еще $1,2 млрд картина заработала на международных рынках.

Таким образом, "Человек-паук: Новый день" стал лишь восьмым фильмом в истории, которому удалось преодолеть отметку в $2 млрд без учета инфляции. На это ему понадобилось около 18 дней.

"Человек-паук" уступил лишь "Мстителям"

Быстрее новой картины до $2 млрд добрались только "Мстители: Финал", которые в 2019 году достигли этой отметки за 11 дней.

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Вторым по кассовым сборам в американском прокате остается "Одиссея" Кристофера Нолана. За пятый уик-энд фильм заработал $23,2 млн, доведя внутренние сборы до $504,7 млн, а общие мировые — до более чем $1,2 млрд.

Третье место занял фильм "Конец Оук-стрит", который стартовал с $21 млн в США и Канаде. На четвертой позиции оказался "Щенячий патруль: Фильм о динозаврах" с $20,5 млн.

В целом летний кинопрокат в США и Канаде принес более $4,2 млрд, что примерно на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделю07.08.26, 08:35 • 162966 просмотров

Степан Гафтко

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