У Києві шахрай ошукав пенсіонерку на 320 тис. грн, заявивши, що має перевірити, чи не російські в неї гроші

У Києві учасник шахрайської схеми ошукав пенсіонерку на 320 тисяч гривень, заявивши, що має перевірити, чи не російського вони походження. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, пише УНН.

Деталі

У Києві прокуратура повідомила про підозру 56-річному киянину, який здійснив шахрайські дії щодо літньої жінки, заявивши, що нібито перевіряє її гроші.

Слідчими було встановлено, що 76-річна жінка кілька місяців тому замовляла біологічні активні добавки, але не забирала замовлення на пошті. В свою чергу, продавці дзвонили їй і погрожували заблокувати пенсійну картку, якщо не оплатить замовлення.

Також пенсіонерці почали дзвонити буцімто співробітники СБУ, які заявили, що мають перевірити чи не працює вона та члени її родини на російські спецслужби. Жінку опитали під час телефонної розмови та повідомили про необхідність перевірити її гроші, чи не є вони російськими.

"Постраждала погодилася на "перевірку" грошей та передала заощадження у доларах та євро - майже 320 тис. гривень одному зі співучасників шахрайства, який представлявся співробітником СБУ.

"Після "легалізації" усі гроші обіцяли повернути власниці. Втім, не повернули, а жінка звернулась до правоохоронних органів", - повідомили в прокуратурі.

Наразі прокуратура встановлює, чи є інші постраждалі внаслідок дій шахраїв, а також з'ясовує, хто є спільниками підозрюваного.

Доповнення

В Україні правоохоронці ліквідували організоване злочинне угруповання, яке ошукала громадян Латвії на понад шість мільйонів гривень. Зокрема, зловмисники пропонували інвестиції в криптовалюту через фейкові брокерські платформи.

На "гарячому" затримали чинного депутата Житомирської обласної ради Анатолія Мелашенко, який намагався отримати 10 тисяч доларів від чоловіка, який прагнув працевлаштуватися до державної установи на конкурсну посаду.