У Києві шахрай ошукав пенсіонерку на 320 тис. грн, заявивши, що має перевірити, чи не російські в неї гроші

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво
Ексклюзив
13:00 • 3550 перегляди

Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво

Ексклюзив
12:40 • 10957 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"

Ексклюзив
12:29 • 11986 перегляди

Землетрус у Стамбулі: у МЗС кажуть, що українці до консульства не зверталися

Ексклюзив
11:49 • 15940 перегляди

Україна посилить захист адвокатів: підписання Конвенції Ради Європи очікується у травні - голова підкомітету ВР

Ексклюзив
11:37 • 18341 перегляди

Боїться втратити контроль: юрист пояснив, чому голова АРМА Дума блокує реформу агентства

Ексклюзив
08:41 • 28645 перегляди

Як безпечно купувати онлайн: поради експерта з кібербезпеки

07:58 • 40629 перегляди

Ціна на газ для українців залишиться незмінною ще рік - Нафтогаз

22 квітня, 18:22 • 63819 перегляди

США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський

22 квітня, 17:32 • 91792 перегляди

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом у Ватикані

22 квітня, 13:40 • 137937 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Пряма трансляція
Погода
+26°
1м/с
21%
749 мм
Популярнi новини

У Харкові ліквідовують наслідки масованих ударів по житловій інфраструктурі: попередньо, без жертв

23 квітня, 03:50 • 44438 перегляди

За добу ЗСУ знищили 1210 військових та десятки одиниць техніки

23 квітня, 04:31 • 58113 перегляди

"Коли енергія — це безпека". Як українська компанія RSE створює автономну енергетику під час війни

23 квітня, 06:22 • 44426 перегляди

Топ-6 помилок при прибиранні пилососом, які ви робите несвідомо

23 квітня, 06:48 • 39299 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

11:46 • 14977 перегляди
Публікації

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"
Ексклюзив

12:40 • 10934 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

11:46 • 15104 перегляди

Топ-6 помилок при прибиранні пилососом, які ви робите несвідомо

23 квітня, 06:48 • 39429 перегляди

"Коли енергія — це безпека". Як українська компанія RSE створює автономну енергетику під час війни

23 квітня, 06:22 • 44562 перегляди

Сумнівні мотиви: чому голова АРМА Дума блокує реформу відомства?

22 квітня, 14:43 • 75612 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубіо

Йонас Гахр Сторе

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Лондон

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

22 квітня, 15:52 • 29183 перегляди

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

22 квітня, 15:42 • 28987 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

22 квітня, 10:22 • 59064 перегляди

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

22 квітня, 09:58 • 49590 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

22 квітня, 07:54 • 94614 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Financial Times

TikTok

ChatGPT

MIM-104 Patriot

У Києві шахрай ошукав пенсіонерку на 320 тис. грн, заявивши, що має перевірити, чи не російські в неї гроші

Київ • УНН

 • 3342 перегляди

У Києві шахрай ошукав пенсіонерку на 320 тисяч гривень, представившись співробітником СБУ та заявивши, що перевіряє її гроші на приналежність до російських спецслужб. Жінці обіцяли повернути кошти після «легалізації».

У Києві шахрай ошукав пенсіонерку на 320 тис. грн, заявивши, що має перевірити, чи не російські в неї гроші

У Києві учасник шахрайської схеми ошукав пенсіонерку на 320 тисяч гривень, заявивши, що має перевірити, чи не російського вони походження. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, пише УНН.

Деталі

У Києві прокуратура повідомила про підозру 56-річному киянину, який здійснив шахрайські дії щодо літньої жінки, заявивши, що нібито перевіряє її гроші.

Слідчими було встановлено, що 76-річна жінка кілька місяців тому замовляла біологічні активні добавки, але не забирала замовлення на пошті. В свою чергу, продавці дзвонили їй і погрожували заблокувати пенсійну картку, якщо не оплатить замовлення.

Також пенсіонерці почали дзвонити буцімто співробітники СБУ, які заявили, що мають перевірити чи не працює вона та члени її родини на російські спецслужби. Жінку опитали під час телефонної розмови та повідомили про необхідність перевірити її гроші, чи не є вони російськими.

"Постраждала погодилася на "перевірку" грошей та передала заощадження у доларах та євро - майже 320 тис. гривень одному зі співучасників шахрайства, який представлявся співробітником СБУ.

"Після "легалізації" усі гроші обіцяли повернути власниці. Втім, не повернули, а жінка звернулась до правоохоронних органів", - повідомили в прокуратурі.

Наразі прокуратура встановлює, чи є інші постраждалі внаслідок дій шахраїв, а також з'ясовує, хто є спільниками підозрюваного.

Доповнення

В Україні правоохоронці ліквідували організоване злочинне угруповання, яке ошукала громадян Латвії на понад шість мільйонів гривень. Зокрема, зловмисники пропонували інвестиції в криптовалюту через фейкові брокерські платформи.

На "гарячому" затримали чинного депутата Житомирської обласної ради Анатолія Мелашенко, який намагався отримати 10 тисяч доларів від чоловіка, який прагнув працевлаштуватися до державної установи на конкурсну посаду.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

КиївКримінал та НП
Латвія
Київ
Brent
$67.04
Bitcoin
$93,748.30
S&P 500
$5,284.53
Tesla
$237.88
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,321.15
Ethereum
$1,815.59