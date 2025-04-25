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Кіберзлочинці користуються смертю Папи Римського для фішингу в соцмережах - BILD

Київ • УНН

 • 376 перегляди

Шахраї використовують смерть Папи Франциска у соцмережах для кібератак. Вони поширюють фейкові зображення та посилання, які ведуть на шахрайські сайти для крадіжки даних.

Кіберзлочинці користуються смертю Папи Римського для фішингу в соцмережах - BILD

Смерть Папи Франциска у Великодній понеділок не лише вразила вірян усього світу, а й привернула увагу шахраїв. Експерти зараз попереджають про хвилю кіберзлочинності, націлену на користувачів соціальних мереж. Про це повідомляє BILD, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що шахраї особливо активно використовують події на кшталт смерті Папи Франциска, оскільки вони викликають світовий інтерес, і зловмисники отримують широке поле для атак.

Злочинці починають із дезінформаційних кампаній, які ілюструють за допомогою штучного інтелекту - наприклад, фальшивими зображеннями. При цьому вони орієнтуються насамперед на аудиторію таких платформ, як Facebook, Instagram та TikTok

- йдеться у повіідомленні.

Завдяки таким "пасткам" користувачів змушують натискати на вбудовані посилання у фальшивих дописах або розпочинати пошукові запити, в результаті чого їх перенаправляють на шахрайські сайти. Компанія з кібербезпеки Check Point встановила, що на цих сайтах відбуваються крадіжки даних або навіть фінансові махінації.

На інших сайтах, за словами експертів, запускаються фонові процеси, непомітні для користувача. Таким чином таємно відстежуються дії на комп’ютері або смартфоні.

Під час таких масштабних подій, за даними Check Point, регулярно фіксується висока активність фішингових кампаній. Наприклад, під час пандемії коронавірусу Google щоденно реєструвала понад 18 мільйонів електронних листів із шкідливим ПЗ та шахрайством на тему COVID-19.

Розвідка Нідерландів попереджає про зростання російських кібератак та шпигунства 22.04.25, 14:28 • 6010 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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