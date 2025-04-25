Киберпреступники пользуются смертью Папы Римского для фишинга в соцсетях - BILD

Смерть Папы Франциска в Пасхальный понедельник не только поразила верующих всего мира, но и привлекла внимание мошенников. Эксперты сейчас предупреждают о волне киберпреступности, нацеленной на пользователей социальных сетей. Об этом сообщает BILD, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что мошенники особенно активно используют события вроде смерти Папы Франциска, поскольку они вызывают мировой интерес, и злоумышленники получают широкое поле для атак.

Преступники начинают с дезинформационных кампаний, которые иллюстрируют с помощью искусственного интеллекта - например, фальшивыми изображениями. При этом они ориентируются прежде всего на аудиторию таких платформ, как Facebook, Instagram и TikTok - говорится в сообщении.

Благодаря таким "ловушкам" пользователей заставляют нажимать на встроенные ссылки в фальшивых сообщениях или начинать поисковые запросы, в результате чего их перенаправляют на мошеннические сайты. Компания по кибербезопасности Check Point установила, что на этих сайтах происходят кражи данных или даже финансовые махинации.

На других сайтах, по словам экспертов, запускаются фоновые процессы, незаметные для пользователя. Таким образом тайно отслеживаются действия на компьютере или смартфоне.

Во время таких масштабных событий, по данным Check Point, регулярно фиксируется высокая активность фишинговых кампаний. Например, во время пандемии коронавируса Google ежедневно регистрировала более 18 миллионов электронных писем с вредоносным ПО и мошенничеством на тему COVID-19.

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