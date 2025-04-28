Сторонні застосунки до інтернет-банкінгу дають шахраям доступ до ваших грошей - кіберполіція
Київ • УНН
Шахраї телефонують та пропонують встановити фейкові банківські застосунки, щоб отримати доступ до рахунків. Кіберполіція закликає перевіряти інформацію та встановлювати лише ліцензійне ПЗ.
Шахраї винайшли нову схему обкрадання банківських рахунків. Вони обдзвонюють громадян і пропонують встановити сторонні програми для інтернет-банкінгу, а тоді заволодівають грошима своїх жертв. Про це повідомляє УНН з посиланням на Кіберполіцію у Telegram.
Деталі
Зловмисники представляються працівниками банків і повідомляють, що старий банківський застосунок більше не працює і вам потрібно завантажити новий. Потім надсилають посилання на завантаження програми буцімто з офіційного чат-бота в одному з месенджерів. Таким чином, аферисти отримують авторизаційні дані клієнтів банку.
Далі зловмисники переконують назвати код із смс-повідомлень чи дзвінків від справжньої служби підтримки банку, у результаті отримують доступ до інтернет-банкінгу і викрадають кошти.
Щоб уникнути шахрайства, скажіть працівнику банку, який вам телефонує, що зараз самостійно перетелефонуєте на офіційний номер банку, зазначений на платіжній картці.
У Києві шахрай ошукав пенсіонерку на 320 тис. грн, заявивши, що має перевірити, чи не російські в неї гроші23.04.25, 15:09 • 11670 переглядiв
Завжди припиняйте розмову, якщо:
- запитують паролі, коди банків;
- керують під час телефонної розмови вашими діями (просять встановити програму на ваш пристрій).
Обирайте лише ліцензійне програмне забезпечення з офіційних магазинів або вебсайтів розробників.
Використовуйте такі офіційні платформи, як:
- Microsoft Store для Windows;
- Apple App Store для macOS та iOS;
- Google Play для Android.
Перевіряйте репутацію виробника. Читайте відгуки інших користувачів не лише на сайті магазину, але й на форумах. Оцінюйте кількість завантажень.
Уважно перевіряйте країну походження програми. Не завантажуйте програмне забезпечення від країн із сумнівною репутацією. Звертайте увагу на дозволи, які вимагає застосунок під час встановлення. Наприклад, для програми для читання книг не потрібен доступ до вашої геолокації, камери чи мікрофона.
Нагадаємо
Шахраї скористалися смертю Папи Франциска у соцмережах для кібератак. Вони поширювали фейкові зображення та посилання, які вели на шахрайські сайти для крадіжки даних.